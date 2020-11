Giulia Salemi flirt con Pierpaolo Pretelli?/ Scambio hot: “Guardi la patta? Io il tuo pacco….”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Proprio così prosegue la conoscenza fra la influencer persiana e l’ex velino di Striscia La Notizia che, giorno dopo giorno, sembrano sempre più complici. La stessa Elisabetta Gregoraci ha notato la cosa al punto da chiedere a Pierpaolo se provasse un’interesse verso la Salemi con l’ex velino che ci ha giocato su facendo ingelosire la ex moglie di Flavio Briatore. L’affinità fra Giulia e Pierpaolo è sotto gli occhi di tutti e sabato sera, complice qualche calice di vino in più, i due si sono ritrovati vicini con la Salemi che si è sentita in dovere di consigliare a Pretelli qualcosa sul suo rapporto speciale con la Gregoraci. “Pierpaolo ti voglio bene, quello che ti fa felice mi rende felice” ha detto la ex fidanzata di Francesco Monte che si rivede molto nel destino di Pretelli al punto da dire “lui è Salemi 2018, se vuoi ti disegno anche i prossimi 6 mesi, ma è meglio se tu te li vivi da solo”. Pretelli ha prontamente replicato: “penso che saranno diversi, al 100%” considerando che l’ex velino ha deciso di fare un bel passo indietro nella sua amicizia speciale con la Gregoraci.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: scambio equivoco al Grande Fratello Vip

Ma non finisce qui, visto che poco dopo Pierpaolo Pretelli ha punzecchiato Giulia Salemi dicendole “hai la gonna aperta?”, ma Giulia replica “amore è un pantaloncino”. La Salemi però ci gioca dicendo a Pierpaolo: “mi stavo cambiando non guardarmi la patta” – e rivela – “perché io guardo il tuo pacco? Qualche volta…sotto la doccia”. Si tratta del primo scambio equivoco tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 che lascia presagire un possibile interesse da parte di entrambi. Chissà che Pierpaolo Pretelli non possa dimenticare l’amica speciale Elisabetta Gregoraci proprio con la bella Giulia Salemi.



