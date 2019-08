Giulia Salemi/ Foto da piccola, mamma Fariba: “Nuoteremo nelle nostre lacrime e..”

Mentre Giulia Salemi continua ad essere grande protagonista del gossip di questa estate, sua madre Fariba Tehrani non perde occasione per sottolineare quanto sua figlia sia per lei indispensabile. La donna, che più volte è stata criticata proprio per il suo comportamento nei confronti della figlia, ritenuto ai limiti dell’opprimente, ha pubblicato una foto di Giulia Salemi da piccola. Stesso sguardo dolce, stessi profondi occhi neri per la modella nonché ex gieffina. Poi, a questo scatto, Fariba ha aggiunto una didascalia con dei versi: “Bimba mia balleremo con le nostre ombre, ormai si son fatte piccole, voleremo sopra il tempo immobile, ci sembrava insormontabile, nuoteremo nelle nostre lacrime, ci ricorderanno chi eravamo, e se il giorno si farà notte già sapremo che…”.

Fariba pefaribansa a Giulia Salemi: un momento difficile per lei

Fariba Tehrani pensa a sua figlia Giulia Salemi e probabilmente è a conoscenza più di tutti del dolore vissuto per la fine della relazione con Francesco Monte, alla quale l’ex gieffina ha creduto tanto. D’altronde proprio di recente, Giulia ha ammesso di aver pianto tantissime lacrime per la fine della loro storia d’amore e sicuramente per lei non è stato facile scoprire della nuova relazione di Francesco. A sole poche settimane dalla rottura con la Salemi, Monte ha infatti un nuovo amore: si tratta della bellissima Isabella De Candia. I due hanno proprio di recente ufficializzato la loro relazione con alcune foto postate su Instagram con tanto di dediche d’amore. La Salemi, invece, rimane al momento single.





© RIPRODUZIONE RISERVATA