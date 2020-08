Giulia Salemi: “Francesco Monte? Non ci sentiamo più”/ “Non mi pento di nulla”

Dopo la storia con Francesco Monte, per Giulia Salemi si è spesso parlato di flirt ma nessuno ha mai trovato conferma. La bella influencer, ex gieffina, conferma infatti di non aver ancora trovato il grande amore in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. “Sono single, ho avuto qualche frequentazione recente, ma niente di importante. – ha ammesso la Salemi, che ha poi aggiunto – Per molto tempo ho cercato la felicità nell’attenzione maschile, invece non siamo principesse da salvare, ho deciso di essere il mio Principe Azzurro. Con un po’ di spensieratezza estiva, però, chissà…” Dunque qualche frequentazione in questi mesi c’è stata ma nulla che abbia avuto un seguito. D’altronde, Giulia confessa di essere una ragazza dagli antichi valori.

Giulia Salemi ripensa a Francesco Monte e svela…

“Sono un po’ all’antica, credo che l’uomo dovrebbe corteggiarti.- ha raccontato al settimanale diretto da Alfonso Signorini – Ora col web sono molto diretti e cerco sempre di fare lo slalom tra chi sembra più interessato al fatto di frequentare il personaggio Salemi che la persona.” Impossibile non pensare alla storia nata nella Casa del Grande Fratello Vip, e poi finita qualche mese dopo, con Francesco Monte. In merito la Salemi ha dichiarato: “Ne è valsa la pena e non mi pento di nulla. È nata in un contesto surreale, per un po’ ha resistito anche fuori. Ma un rapporto di coppia è bello quando una donna si sente speciale e unica. Comunque, non ci sentiamo più.”



