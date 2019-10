Giulia Salemi/ “Francesco Monte? Non mi pento di niente, non è stato un errore…”

Giulia Salemi si è confidata tra le pagine del settimanale Chi, in uscita ieri con il suo nuovo numero. La modella persiana divenuta famosa per avere preso parte a programmi come Pechino Express e il Grande Fratello Vip, ha sofferto moltissimo per la fine della sua relazione amorosa con Francesco Monte. Dopo la loro rottura però, ha riacquistato consapevolezza, affermando di essere soddisfatta di ciò che ha ottenuto in questi anni: “Per essere la ragazza di Piacenza che è venuta a Milano con niente in tasca e nessuno che la sostenesse, dico di sì. Quel poco o tanto che ho l’ho ottenuto da sola e mi sto prendendo le mie rivincite: sono tornata sul red carpet di Venezia, sono tornata a Miss Italia in giuria, sto facendo progetti sui social grazie a 1 milione di followers che mi vogliono bene e sono soprattutto femmine: più che “power” direi “girl power”. La modella rivela anche che presto dovrebbe disegnare una sua capsule collection per un marchio importante di moda. Spazio pure per Instagram, con la creazione di un filtro tutto suo che si chiama “power” e rende i follower più belli.

Giulia Salemi parla della rottura con Francesco Monte

Giulia Salemi poi, ha parlato anche dell’esperienza al Grande Fratello Vip: “Ho fatto vedere che sono una persona trasparente, che non finge, che sa volere bene e rinunciare a una parte di sé per fare stare bene gli altri. Sono una persona che si dà al 100 per cento e non per avere qualcosa in cambio, mi hanno insegnato il precetto: “Fai del bene e dimentica”. Da sei anni lavoro duro per realizzare il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo e ho avuto l’occasione di farlo. Sognavo anche l’amore, e l’ho avuto, poi è andata così, ma non è mai un errore, ho messo tutta me stessa e non mi pento di niente. E non mi rassegno, spero di innamorarmi di nuovo”. La modella persiana ha parlato anche del suo passato, rivelando di avere sofferto molto per la separazione dei suoi genitori. Anche la fine con Francesco Monte non è stata esattamente una “passeggiata di salute”: “Ho vissuto un momento difficile, ho perso peso, ma ho imparato a mangiare bene, a curare il mio corpo, a cogliere il buono anche in questa occasione. Rimango sempre la ragazza formosa che ama il cibo, ma cerco di curare di più il mio stile di vita”.

