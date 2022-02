Giulia Salemi, frecciatina agli autori del GF Vip/ “Le cose più belle non le fanno…”

Giulia Salemi lancia una frecciatina agli autori del Grande Fratello Vip 2021 direttamente dal GFVip Party che conduce con Gaia Zorzi, ogni lunedì e venerdì. Durante la puntata del 31 gennaio, Giulia Salemi e Gaia Zorzi hanno ospitato Manuel Bortuzzo che ha svelato retroscena inediti della sua storia d’amore con Lulù Selassiè. Il nuotatore che ha dovuto abbandonare il reality per motivi di salute, ha raccontato di essere stato colpito da Lulù sin dai primi giorni ma di aver avuto paura e di aver fatto fatica ad accettare di averla trovata in un contesto come quella del Grande Fratello.

“Stavo nel mio letto, la guardavo e mi dicevo <Quant’è bella e quanto la vorrei>, non riuscivo ad accettare di averla trovata qui. Le ho scritto <Avrei preferito incontrarti nel bar sotto casa, ma magari non avrei avuto il coraggio di parlarti..>”, ha raccontato Manuel rispondendo alla domanda sul momento in cui ha capito di essersi innamorato.

Giulia Salemi, frecciatina al Grande Fratello vip su assist di Manuel Bortuzzo

Gaia Zorzi ha chiesto a Manuel Bortuzzo cosa è cambiato nel suo rapporto con Lulù Selassiè da portarlo ad aprire il cuore e ad ammettere di essere innamorato di lei. Manuel ha risposto con estrema sincerità così: “Non ho mai ricevuto così tanto amore come me l’ha dato lei. La nostra storia è assurdo dirlo è stata fuori dalle telecamere, i momenti che non si sono visti in camera mia,o eravamo soli a piangere. Poi per fortuna ho aperto il cuore e me la sono goduta”.

“Ci sono state lettere,discorsi,non si son visti ma non mi interessa,è per quello che lei è rimasta attaccata a me,non era matta,sapeva che sotto sotto c’era qualcosa“, ha aggiunto ancora Manuel. Le parole di Manuel hanno così fornito l’assist a Giulia Salemi per commentare determinate scelte degli autori: “Stai tranquillo. Ne so qualcosa io, le cose più belle non le fanno mai vedere“, ha detto riferendosi alla sua storia con Pierpaolo Pretelli nata proprio nella scorsa edizione del reality.

