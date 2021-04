Giulia Salemi “Frutti di Mamma Fariba sono tossici secondo me”/ “Al GF Vip così avrei eliminato concorrenti”

Non poteva che iniziare con Giulia Salemi direttamente in studio la prima puntata de Il Punto Z di Tommaso Zorzi. Si preannuncia un’intervista ricca di spunti e di frecciatine lo si capisce subito dalle prime frizzati battute tra i due ma l’attenzione viene subito spostata su un altro personaggio caro all’ospite di oggi. Il tema principale de Il Punto Z chiaramente è mamma Fariba Tehrani approdata all’Isola dei Famosi che è tornata a far discutere tutti poco dopo il suo arrivo in gruppo dopo un avvio in “solitaria” con Ubaldo. Dopo pochi giorni riesce a guadagnare la nomination nell’ultima puntata del reality e come ricorda subito Giulia Salemi “Mamma in nomination? Buon sangue non mente”.

Giulia Salemi choc “mia mamma Fariba li avvelena tutti”

Bastano pochi minuti per lasciare tutti senza parole e a farlo è la rivelazione choc di Giulia Salemi sulle abilità culinarie di sua mamma. Inizia subito avanzando seri dubbi sulle capacità ai fornelli di Fariba svelando ironicamente un “losco piano” dietro la disponibilità di sua mamma a condividere queste sue scoperte culinarie con gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi:”secondo me i frutti che ha preso mia mamma sicuramente sono tossici, dovevo fare così anche io alla casa del Grande Fratello Vip che almeno facevo fuori uno a uno i concorrenti. È geniale va ammesso”. Subito grandi risate per Tommaso Zorzi che capta subiti i pungenti riferimenti alla loro esperienza del Grande Fratello Vip che ha visto rompersi la loro amicizia.

