Giulia Salemi fuga d’amore con Pretelli a Miami/ Con loro anche il figlio di lui, Leo

Giulia Salemi vola a Miami con Pierpaolo e il figlio Leo: il rapporto con il bambino

Sono molte le voci su una presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, prontamente smentite dai diretti interessati. Dopo un momento di difficoltà vissuta dalla coppia, infatti, i due sono tornati ad essere felici e spensierati e non sembrano esserci nuvole all’orizzonte.

Lo dimostra il fatto che la coppia è volata a Miami per una fuga romantica, ma con loro c’è anche il figlio che Pierpaolo Pretelli ha avuto dalla modella Ariadna Romero: il piccolo Leonardo. Giulia Salemi sta instaurando un bellissimo legame con il bambino del suo compagno, come dimostrano le tenere foto che ha postato sui social. Abbracci e tenerezze tra i due che sembrano adorarsi. Ad approvare il loro rapporto anche la mamma di Leo, ed ex compagna del conduttore, che non si risparmia con commenti dolci e gentili sotto le foto del figlio con la Salemi.

Negli ultimi mesi, si è insinuata sempre di più l’indiscrezione secondo cui Giulia Salemi sarà la nuova opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ad anticipare la scelta di Alfonso Signorini, sebbene non sia ancora certo nulla, è Marco Bellavia su Instagram: “Vorrei ringraziare personalmente Giulia Salemi.”

E ancora: “Ringraziarla e augurarle buon lavoro, perché come avrete sentito e accennare da Alfonso, l’anno prossimo sarà promossa opinionista. Pare che verrà promossa opinionista appunto del Grande Fratello. Quindi le auguro ogni bene e grazie Giulia. […] In quei famosi giorni mi ha supportato tantissimo personalmente con tanti messaggi di incoraggiamento. Penso che sia la più grande scoperta di questa edizione del GF. Brava nell’uso delle parole, adatte al momento giusto. Brava nel ritmo del suo interloquire e nella capacità di apparire sempre bella e perfetta”. Le parole del conduttore sembrano confermare i rumor, ma la notizia non è ancora ufficiale per cui tutto può accadere.

