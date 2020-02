Giulia Salemi/ “Gaffe hot Antonella Clerici? Stava con Massimo Giletti e allora…”

Giulia Salemi e Massimo Giletti hanno dato vita ad un siparietto hot ieri a “Non è l’Arena”. La modella e influencer è stata interrogata dal conduttore in merito ad una frase di Antonella Clerici. Il riferimento è alla nota gaffe sugli ortaggi, comunque non l’unica della conduttrice, visto che alla Prova del Cuoco è “inciampata” spesso in nomi ambigui. «In un’occasione c’è stata una gaffe sessuale. La Clerici aveva fatto riferimento a un tubero e un legume», ha spiegato Giulia Salemi a La7. Per la giovane il lapsus di Antonella Clerici non era affatto casuale. Allora il conduttore le chiede il motivo per il quale secondo lei la Clerici ha fatto quell’uscita. «Tutti sappiamo che in quel periodo storico la Clerici stava con Giletti. Era una dichiarazione di amore: voleva dire che non poteva vivere senza Giletti». E quindi ha espresso la sua teoria: «Lei in realtà voleva dire “non posso vivere senza Giletti”». Ma quest’ultimo, che ha sorriso, si è poi «discostato immediatamente» dalla tesi della dichiarazione d’amore.

GIULIA SALEMI E LA GAFFE HOT DI ANTONELLA CLERICI “SU” MASSIMO GILETTI?

«La nostra Salemi si è vestita bene, in tema. Non si alzi, per carità». Massimo Giletti a “Non è l’Arena” non ha potuto non notare l’eleganza della modella e influencer, anzi l’ha pure evidenziata e ha precisato che secondo lui era in tema con il tema di cui dovevano occuparsi, la sessualità. Poi ha chiesto a Giulia Salemi il motivo per il quale rideva sulle parole che fanno gaffes: «A parte che è tutto molto surreale… Io mi diverto molto, in generale mi dà quel tocco di umiltà. Io amo vedere persone serie che fanno gaffes. Amerei lei che stasera… Io adorerei, lo spero con tutto il cuore che lei abbia un lapsus». Allora il conduttore ha replicato: «Mi è faticoso fare quel lapsus lì. Ora che me lo ha chiesto, non sarebbe più spontaneo». Eppure una gaffe è scappata pure a Giletti durante il dibattito. Glielo ha fatto notare il professor Zecchi: «Lei ha detto non mi è chiavaro». Allora Giletti ha provato a giustificarsi: «A forza di stare con voi… Mi parlate di patate e piselli, è una roba… Io che ho solo la candela da anni, mi illumino d’immenso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA