Giulia Salemi è diventata mamma: è nato il figlio Kian

L’annuncio che tutti i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stavano aspettando è finalmente arrivato. Con una dolcissima foto a tre pubblicata sui social, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato la nascita del piccolo Kian. Per l’influencer si tratta del primo figlio mentre per Pierpaolo è il secondo figlio dopo Leonaro, nato dalla relazione con Ariadna Romero. “Kian Salemi Pretelli” è la didascalia della foto in cui mamma Giulia Salemi stringe tra le braccia il figlio Kian mentre Pierpaolo la abbraccia dolcemente baciandole la testa.

Una dolce foto di famiglia quella condivisa dalla coppia che non ha svelato ulteriori dettagli sulla nascita del piccolo Kian che è stato accolto con amore da tutta la famiglia. L’annuncio della sua nascita era atteso da diverse ore visto che la scomparsa dai social della coppia aveva fatto intuire che il parto fosse imminente.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: gli auguri di amici e fan

La nascita di Kian rappresenta il coronamento di un grande amore nato nella casa del Grande Fratello Vip 5 e che ha affrontato anche momenti difficili. Giulia e Pierpaolo, dopo essersi innamorati nella casa più spiata d’Italia, hanno affrontato anche una crisi importante che, insieme, sono riusciti a superare consolidando ancora di più un amore grande che ha portato alla nascita del loro bambino. L’arrivo di Kian ha reso felici tutti i loro fan che stanno inondando d’amore il post pubblicato dai neo genitori.

Tanti i messaggi di auguri anche da parte degli amici come Sophie Codegoni, Paola Di Benedetto, Francesco Oppini che ha partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello e Rosalinda Cannavò, diventata mamma pochi mesi fa di Camilla, frutto del suo amore con Andrea Zenga, nato nella stessa casa del Grande Fratello Vip.

