Giulia Salemi/ “Ho avuto le mie vendette” (Grande Fratello Vip)

Giulia Salemi sarà la madrina di una delle prove che questa sera vedranno coinvolti i ragazzi de La Pupa e il secchione e viceversa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sottoporrà infatti i concorrenti alla sfida di body painting, durante la quale ognuno di oro dovrà dipingere il corpo della proprio partner. Come se la caveranno le pupe e i secchioni al cospetto dell’ex fidanzata di Francesco Monte? In attesa di scoprirlo, dal programma e dal profilo social ufficiale della Salemi non trapela alcuna informazione ufficiale, anche se possiamo anticiparvi che l’atmosfera potrebbe diventare piuttosto bollente. “Io non ve l’avevo detto perché volevo lasciarvi l’effetto sorpresa: ragazzi, ospiti della puntata de La pupa e il secchione – dice la showgirl su Instagram – ci sarò anche io, perché tra Barbara Alberti, Mughini e Giulia Salemi, tutto un programma […] puntata power dove ci sarà a sottoscritta, giurata, adoro”.

Giulia Salemi: “Ho avuto le mie vendette”

L’imminente partecipazione a La pupa e il secchione e viceversa ha spinto Giulia Salemi a tracciare un breve bilancio dell’anno appena trascorso nelle sue Story. “Ho amato quest’anno, ho avuto tutte le mie vendette”, ha detto l’ex di Francesco Monte su Instagram. “Mi sono trovata a Miss Italia dopo cinque anni da partecipante a giurata e a La pupa e il secchione, a me che è stato dato della Pupa, premio Nobel per mascara, ometti ed eye liner”. La Salemi, però, si guarda bene dall’anticipare ulteriori dettagli su ciò che accadrà con i ragazzi del reality: per il momento, preferisce sottolineare soltanto che si tratta di una partecipazione da giurata, in seguito alla quale dovrà selezionare i lavori migliori nella sfida di body painting e sentenziare sulle coppie in gioco. Ma la Salemi può contare anche su un altro piccolo successo tutto di natura professionale: il format in streaming su Mediaset Play dedicato a La pupa e il secchione e viceversa.

Giulia Salemi conduce “Adoro”

Giulia Salemi anticipa qualche piccolo dettaglio su Adoro, svelando che la puntata sarà tutta incentrata su una celebrità ben ferrata su questo genere di argomenti. Ecco e parole che l’ex gieffina ha condiviso su Instagram Story nel pomeriggio si di ieri: “preparatevi perché c’è il secondo appuntamento della puntata settimanale di Adoro, e quindi adoriamo tutti insieme”, dice la Salemi. “Ospiti power – aggiunge poi la showgirl – uno l’ha già svelato Tommaso (Zorzi, co-conduttore, ndr), che appunto è la super Lory (Del Santo, ndr) che ha fatto il Grande Fratello con me, quindi sono molto felice perché lei è super esperta di pupi, pupe, secchi e secchioni, quindi la adoro”. Ma la Salemi è andata oltre, anticipando una sorpresa che potrebbe lasciare molti di stucco: “Sarà una puntata molto divertente, anche perché ci sarà una cosa, ma non poso ancora dirvi cosa, se no Tommaso vede le Story e capisce, una cosa che farò io, una vendetta”, ha detto. Di cosa si tratta?



© RIPRODUZIONE RISERVATA