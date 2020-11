Giulia Salemi/ “Ho avuto un tumore da bambina” (Grande Fratello Vip)

Giulia Salemi è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Si tratta di un ritorno per la ex influencer persiana che due anni fa aveva già partecipato vivendo proprio all’interno del programma una storia d’amore con Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Questa volta nessun coinvolgimento di cuore per la bella Giulia che è tornata al Grande Fratello Vip 2020 per farsi conoscere meglio dal pubblico italiano. Durante la settimana la sua presenza si è fatta sentire: prima per un confronto – scontro con la Contessa Patrizia de Blanck che l’ha accusata di averla fatta finire in nomination fino ad una confessione choc sulla sua vita privata. A raccontarlo è stata propio la influencer che ha condiviso con i suoi coinquilini un momento difficilissimo della sua vita. “Non ho il seno rifatto, il seno è una mia croce perché ho una cicatrice abbastanza importante da quando sono piccola” – ha detto la Salemi rivelando – “ho avuto un tumore da bambina e mi è rimasta questa cicatrice che, crescendo, è salita, fino a tagliare il mio seno leggermente a croce. È un po’ il mio complesso perché d’estate si vede e ho un seno più piccolo dell’altro”, ha svelato Giulia Salemi nella casa del GF Vip 5”.

Giulia Salemi choc al GF VIP: “cicatrici che rappresentano le battaglie della mia vita”

Le parole di Giulia Salemi sono arrivate come un fulmine a ciel sereno all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Non solo, la Salemi ha aggiunto: “d’altro canto è una delle cicatrici che rappresentano le battaglie della mia vita, fa un po’ guerriera. Poi non si sa mai, magari un giorno deciderò di rifarlo”. Un messaggio di forza e coraggio quello che la Salemi ha voluto lanciare dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. Intanto fuori dalla casa Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta, durante un’intervista via Instagram ha raccontato: “io la Salemi la conosco perché dovevano andare in viaggio di lavoro lei e Andrea a Rio. Non abbiamo mai parlato. Io le ho fatto solo una battutina. L’ho incontrata prima di partire e le ho detto ‘mi raccomando, fate i bravi’. Mi sono presentata e le ho detto questa cosa. Ma era un ‘fate i bravi’ nel senso non bevete troppo e non fate troppo i matti. Lei l’ha presa come una cosa di gelosia, non so e mi ha detto ‘ma chi ti fila il tuo ragazzo’, una cosa così”.

