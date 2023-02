Giulia Salemi, il “dietro le quinte” della crisi con Pierpaolo/ “Limitati i momenti di coppia…”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ecco cosa si cela dietro la crisi degli ultimi giorni

La crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembra ormai scongiurata; dopo le dichiarazioni della showgirl in una delle ultime puntate del GF Vip, proprio in occasione dell’ultimo appuntamento con il reality è arrivata la lieta notizia. Entrambi hanno confermato come le incomprensioni siano state surclassate dall’amore, mai stato in discussione nel merito del confronto. Fondamentale pare sia stato il ruolo di Alfonso Signorini; il direttore di Chi ha svolto il ruolo di intermediario, aiutando la coppia a trovare la giusta strada per portare il rapporto ad una giusta evoluzione piuttosto che verso un’involuzione. Proprio tra le pagine del suo settimanale, ha analizzato la situazione la dott.ssa Ilaria Squaiella, psicologa e psicoterapeuta.

“Giulia Salemi è una ragazza determinata, che ha costruito la carriera partendo da zero e arrivando al successo attuale grazie al proprio talento, lungo un percorso in cui non sono mancati sacrifici e difficoltà“. Inizia così la disamina della psicologa Ilaria Squaiella, che parte dalla crescita professionale di Giulia Salemi per poi arrivare al rapporto con Pierpaolo Pretelli. “Anche lui vive un momento professionale molto positivo e non mancano le gratificazioni… E’ normale che il pensiero si focalizzi su un’evoluzione del rapporto e sull’idea di costruire insieme una famiglia. Valori importanti che condivide con la fidanzata.

La dott.ssa Ilaria Squaiella spiega: “Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli come i Ferragnez…”

Entrando nel merito della breve crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la dott.ssa Ilaria Squaiella spiega per il settimanale Chi: “Per la Salemi questo è un periodo d’oro: è la realizzazione di sogni coltivati negli anni e che si stanno concretizzando, è naturale che lo voglia vivere al cento per cento. Così il lavoro occupa quasi la totalità del tempo e i momenti per la coppia sono limitati“. La psicoterapeuta cerca poi di interpretare le esigenze di Pierpaolo Pretelli: “Lei non ha mai dichiarato di voler chiudere la relazione. Pierpaolo percepisce una minore presenza fisica e mentale della compagna e solleva perplessità sulla relazione. La sua replica è infatti stata: bisogna riflettere sulle priorità della vita“.

La psicologa e psicoterapeuta Ilaria Squaiella prende spunto dalla crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli per analizzare gli stereotipi purtroppo ancora radicati per le donne in carriera, offrendo un particolare parallelismo con i Ferragnez. “Un esempio di questo meccanismo è quanto accaduto tra Chiara Ferragni e Fedez: lei con un ruolo importante, lui spettatore e sostenitore della moglie che inaspettatamente è diventato protagonista in due occasioni”. In conclusione, la dott.ssa Ilaria Squaiella asserisce: “Per non perdersi è fondamentale confrontarsi apertamente sulle proprie emozioni e su ciò che si pensa e, se necessario, farsi aiutare per superare questa fase delicata… Talvolta si viaggia a velocità diverse, ma è sempre possibile incontrarsi di nuovo”.











