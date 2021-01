Giulia Salemi/ Il “fidanzato Alessio” terzo incomodo con Pierpaolo Pretelli, scoppia la lite!

Giulia Salemi, lite con Pierpaolo Pretelli per un misterioso “Alessio” al Grande Fratello Vip 2020

Giulia Salemi chiarisce con Pierpaolo Pretelli ma perde di nuovo Tommaso Zorzi. Questa che si conclude è una settimana molto movimentata per l’influencer nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e tutto perché le polemiche continuano a travolgere la coppia appena nata. In molti all’esterno non vedono di buon occhio quello che sta succedendo e se la mamma di Pierpaolo continua ad andare contro al loro rapporto a favore di Elisabetta Gregoraci, anche i fan dei Gregorelli provano a mettere zizzania dall’esterno urlando frasi e rivelando dettagli ai due protagonisti.

Proprio per questo in settimana Giulia Salemi è finita nei guai quando qualcuno ha fatto andare in crisi Pierpaolo pronto a chiederle spiegazioni su un presunto rapporto con un certo Alessio. Una serie di richieste di chiarimento mista alla gelosia, ha messo in crisi la coppia perché mentre Giulia continuava a negare la possibilità che avesse qualcuno fuori, Pierpaolo sembrava pronto a chiudere con lei perché stanco di finire in mezzo a queste situazioni.

Giulia Salemi discute con Tommaso Zorzi, amicizia finita?

Per fortuna tutto è finito nel migliore dei modi con la coppia di nuovo affiatata e con l’ex velino pronto a rivelare che l’influencer è in grado di spazzare via tutti i suoi dubbi e di colmare le sue incertezze. Ma se la bella morettina è riuscita a recuperare il suo rapporto con quello che possiamo definire il suo nuovo fidanzato, dall’altra ha perso nuovamente il controllo di Tommaso Zorzi. In un primo momento i due avevano fatto pace e lei aveva ammesso di volere più attenzioni da parte dell’amico ma poi utto è di nuovo cambiato. I due hanno litigato alla festa brasiliana sabato sera e tutto perché l’influencer ha lasciato intendere che l’amica avesse bevuto tutta la birra lasciandolo a bocca asciutta. Quando lei ha risposto a tono, Zorzi ha dato di matto convinto che lei voglia fare sempre la vittima e di essere ormai insopportabile. Davvero tra i due è tutto finito questa volta? Per il momento sembra proprio di sì.



