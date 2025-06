Giulia Salemi, puntata da incubo a The Cage: finisce a terra in lacrime e oggi è in sedia a rotelle.

Paura per Giulia Salemi, che durante una puntata di The Cage, programma che conduce con Amadeus, si è fatta male seriamente. Nelle ultime ore, infatti, i suoi fan sono andati in panico dopo averla vista in una foto in sedia a rotelle, pubblicata proprio da lei sui suoi social. L’influencer e compagna di Pierpaolo Pretelli ha scritto nella didascalia: “Ecco perché mi avete visto con il ghiaccio per giorni“. La colpa? Di un concorrente un po’ irruento. Andiamo a scoprire cos’è successo.

Chiaramente, quello dello sfidante di The Cage è stato solo un errore: preso dal gioco finale, si è lasciato andare e nel correre nella gabbia ha travolto Giulia Salemi, la quale si trovava proprio all’entrata. Amadeus dopo aver assistito la scena aveva urlato: “Ha distrutto le ginocchia di Giulia“, soprattutto dopo averla vista cadere a terra lamentando dolore forte alle gambe. Nonostante ciò, l’ex gieffina non ha mai perso il sorriso e ha continuato la puntata fino alla fine, seppur molto zoppicante.

Giulia Salemi, puntata da incubo a The Cage: come sta oggi dopo l’incidente

L’incidente di Giulia Salemi a The Cage ha causato non poco scompiglio sui social. Anche se lei con il suo solito sorriso ha cercato di sdrammatizzare, non è facile per i suoi fan vederla in sedia a rotelle. Pochi giorni fa aveva scherzato sulla puntata che sarebbe andata in onda di lì a poco scrivendo sui social queste parole: “Questa puntata di The Cage ha un finale scoppiettante. Invito a vederla perché il mio ginocchio sarà protagonista”. In ogni caso, la conduttrice ha pregato i fan di non allarmarsi, avvisando che dopo le cure e il riposo sta molto meglio.

