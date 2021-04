Giulia Salemi/ In studio all’Isola dei Famosi per sostenere mamma Fariba Tehrani?

Giulia Salemi in studio all’Isola dei Famosi 2021 per sostenere mamma Fariba? È questa la domanda che alcuni telespettatori e fan della Tehrani si sono posti in questi giorni, soprattutto quando l’ex gieffina ha deciso di esporsi pubblicamente per difendere sua mamma dai numerosi attacchi ricevuti in Honduras. D’altronde, la donna continua ad essere il personaggio più discusso di questa edizione. Contro di lei prima Gilles Rocca, poi Valentina Persia ma anche naufraghi del gruppo che la trovano non sincera e soprattutto pronta a mettere zizzania e accendere lo scontro. Le critiche sono però diventate in alcune occasioni piuttosto pesanti. Di fronte ad alcuni atteggiamenti, Giulia ha deciso allora di intervenire.

Giulia Salemi a difesa di mamma Fariba: i tweet critici

Così, di fronte all’attacco di Valentina Persia a Fariba nella scorsa diretta dell’Isola dei Famosi, Giulia Salemi ha twittato: “Non entro nel merito della questione, ma la sua aggressività è tollerata?”. E ancora ha scritto: “Il comportamento di alcuni naufraghi è inaccettabile”. Il tweet più duro è arrivato poi dopo il brutto gesto di Paul Gascoigne: “Che schifo”, ha scritto la Salemi. In difesa della “suocera” è arrivato anche Pierpaolo Pretelli, che ha invece scritto: “Penso che l’educazione non bisogna perderla mai, capisco la fame… ma è pur sempre un gioco!”, ha scritto l’ex gieffino.

