Giulia Salemi nel mirino. Negli ultimi giorni, la nota influencer è tornata al centro dell’attenzione grazie al lancio della seconda stagione del suo podcast, “Non lo faccio x moda”. Dopo il successo della prima edizione, uscita lo scorso anno, la Salemi è tornata con una nuova stagione ricca di ospiti d’eccezione, tra cui spicca Elisabetta Gregoraci, sua ex “rivale” al Grande Fratello e, soprattutto, ex flirt del suo attuale compagno, Pierpaolo Pretelli. Tra l’altro, proprio su quest’ultimo si è concentrata anche parte dell’attenzione mediatica recente, visto il suo sbarco in Honduras nelle vesti di inviato per L’Isola dei Famosi.

Insomma, dopo essersi conosciuti nella Casa più spiata d’Italia nel 2020, i “Prelemi” non hanno mai smesso di crescere, sia a livello personale che professionale. Nonostante alcuni momenti di crisi, la coppia è oggi più unita che mai e, pochi mesi fa, ha coronato il proprio amore con la nascita del loro primo figlio, Kian. Sul fronte lavorativo, entrambi hanno continuato ad affermarsi nel mondo dello spettacolo, diventando tra i volti più richiesti del panorama televisivo e social. In particolare, Giulia si è distinta come influencer e conduttrice stimata, apprezzata non solo per il suo stile, ma anche per l’impegno nel trattare temi attuali.

Giulia Salemi attaccata da Gabriele Parpiglia: cos’è successo

Nonostante il grande successo ottenuto dell’ultimo periodo, c’è chi ha sollevato delle perplessità riguardo Giulia Salemi. Di chi si tratta? Del giornalista Gabriele Parpiglia. Poche ore fa, il giornalista ha pubblicato sulla sua newsletter un articolo intitolato “Giulia Salemi: la spontaneità studiata a tavolino”. “Quando non seguire le mode diventa la moda: dalla conduzione TV alle ADV sulla salute mentale, il paradosso dell’influencer ‘autentica‘”, si legge successivamente. In sostanza, Parpiglia ha messo in discussione l’autenticità della Salemi, accusandola di aver abbandonato la spontaneità a favore di un’immagine troppo costruita, vicina al perbensimo, pur facendo parte di un sistema che contribuisce ad alimentare proprio il “disagio generazionale” che denuncia nel suo podcast.

Effettivamente, Gabriele non è l’unico a pensarla così. Soprattutto nell’ultimo periodo, molti influencer sono stati criticati per un atteggiamento ritenuto eccessivamente moralista e poco credibile. D’altro canto, però, il post di Parpiglia ha scatenato i fan di Giulia e della coppia “Prelemi” lo hanno sommerso di commenti negativi, difendendo a spada tratta la Salemi e lodando la sua carriera.