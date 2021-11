Giulia Salemi/ La lite con Malgioglio per Pierpaolo, la dichiarazione d’amore che…

Giulia Salemi sempre e comunque al fianco del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. Come diciamo da tempo è la sua prima tifosa e non smette di seguirlo e sostenerlo nemmeno per un giorno. Anche oggi, domenica 7 novembre, Giulia Salemi vedrà il suo Pierpaolo esibirsi a Domenica In, dopo il successo ottenuto a Tale e Quale Show 2021. Sarà un’esibizione speciale e particolare, alla faccia delle tante critiche con cui Pierpaolo ha dovuto fare i conti venerdì sera per la sua imitazione di Robbie Williams.

In quell’occasione Giulia Salemi si era trovata da dire con Cristiano Malgioglio, che aveva stroncato l’esibizione del ragazzo per la sua pessima pronuncia d’inglese. “Te l’ho sempre detto, devi studiare, andare meno in palestra, altrimenti figlio mio rimani sempre in mutande”, le sue parole pungenti.

Giulia Salemi, ovviamente, non è rimasta a guardare e dalla platea ha fatto sentire la sua voce: “Voglio dire alla zia Malgy che Pierpaolo non si allena da due mesi e studia tutti i giorni”. La Salemi, quindi, ha ancora una volta dimostrato il suo attaccamento a Pierpaolo, schierandosi in sua difesa a prescindere.

Eloquente il dolcissimo post che ha pubblicato al termine del programma sui propri account social, ovviamente a favore della sua dolce metà e del suo percorso su Raiuno: “Siamo tutti fieri del tuo incredibile percorso di crescita con tanto studio, impegno e voglia di metterti in gioco. Ci hai fatto sorridere, ballare e divertire tanto. Ti amiamo”. Un messaggio d’amore che non è passato inosservato ai tantissimi fan della coppia, che chiaramente hanno reagito con un’ondata di like e cuoricini.

