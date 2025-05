Sta per ritornare L’Isola dei Famosi e quest’anno ci sarà un inviato d’eccezione, Pierpaolo Pretelli che insieme a Simona Ventura e alla conduttrice Veronica Gentili formeranno la nuova squadra dell’edizione 2025. Intanto, mentre noi aspettiamo che tutto inizi, il fidanzato di Giulia Salemi ha già fatto le valige per andarsene sull’Isola. Nell’ultimo video pubblicato dalla bella influencer, si vedono tante lacrime di addio, e subito sono arrivati i commenti da parte dei social che hanno definito la sua reazione un po’ esagerata.

Michelle Hunziker ha un nuovo compagno?/ "Il suo cuore diviso tra quattro uomini"

Pierpaolo Pretelli ha lasciato la casa in cui vive con il piccolo Kian, figlio appena avuto dalla coppia, e la fidanzata Giulia Salemi. I tre vivono a Milano e si sono sempre mostrati estremamente affiatati di fronte alle telecamere condividendo con i fan i loro momenti più felici ma anche le preoccupazioni. E così hanno fatto anche questa volta filmando il loro saluto prima della partenza e creando un video per YouTube in cui si vede la Salemi in lacrime. Questa mossa non è piaciuta affatto ai fan, che li hanno criticati per aver condiviso anche questa parte intima.

Manuela Arcuri: “Stravolta la mia vita per mio figlio Mattia”/ “Seconda gravidanza? Forse è tardi…”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: come si sono conosciuti e la crisi superata

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e da lì è nato un grande amore che è cresciuto sempre di più. Inizialmente, durante il reality il ragazzo sembrava corteggiare Elisabetta Gregoraci, anche se poi il suo cuore è virato verso la sua attuale fidanzata. Ma non tutto è stato latte e miele: la coppia ha affrontato un difficile momento di crisi, superato al meglio grazie alla comunicazione e al forte sentimento che li lega. Anche stavolta che vengono messi a dura prova dalla distanza, non perdono occasione per far vedere ai social quanto si vogliano bene, anche se molti dei fan hanno trovato poco appropriato il video pubblicato dai due su YouTube.