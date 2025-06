Giulia Salemi lancia un messaggio di solidarietà al popolo iraniano: cos'ha scritto

Giulia Salemi allarmata per la sua famiglia. Di recente, l’influencer di origini italo-iraniane ha condiviso sui social una testimonianza molto intensa, esprimendo tutta la sua preoccupazione per la famiglia che vive a Teheran. Non solo, ha anche espresso vicinanza al resto della popolazione a seguito delle ultime tragiche vicende: “Prego per la mia famiglia in pericolo in Iran. Prego che tutti questi crimini di guerra finiscano“. Il contesto attuale è infatti drammatico.

Nella regione sono in corso tensioni altissime a causa degli attacchi statunitensi al programma nucleare iraniano e della guerra tra Israele e Iran, un’escalation che ha riguardato anche civili innocenti. “Tutti abbiamo paura per quello che sta succedendo nel mondo, persone innocenti stanno morendo e possiamo solo pregare”, ha aggiunto poi la Salemi sui suoi profili social, dove conta milioni di seguaci.

Giulia Salemi e il legame con l’Iran: dettagli

Vale la pena ricordare che, dall’Iran, proviene la mamma di Giulia Salemi: Fariba Tehrani, originaria di Teheran. In passato, la Salemi ha parlato apertamente della vita della madre, fuggita nel 1978 durante la rivoluzione islamica. Pur essendo nata e cresciuta Piacenza, Giulia ha sempre mantenuto un forte legame con la cultura iraniana. Difatti, parla fluentemente il persiano e ha scelto di chiamare suo figlio Kian, un nome persiano, che può essere tradotto come “regno”, “terra”, “reale” o, più semplicemente “re”.

Nel 2022, poi, durante un monologo a “Le Iene” in seguito alla morte di Mahsa Amini, Giulia ha espresso un forte messaggio di solidarietà verso le donne iraniane, rivendicando orgogliosamente la sua identità italo-persiana e condividendo la storia personale della madre.