Giulia Salemi/ Lite con Tommaso Zorzi ma lo candida per la finale: è solo strategia?

Giulia Salemi è una delle indiscusse protagoniste del Grande Fratello Vip 2020. Nelle ultime ore la influencer persiana è stata al centro di una durissima lite con Tommaso Zorzi scoppiata nel cuore della notte. Uno scontro vero e proprio che ha coinvolto anche il compagno Pierpaolo Pretelli e sono volate parole pesanti al punto che Zorzi ha provato ad abbandonare la cosa. Cosa è successo? Zorzi, in lizza per conquistarsi al televoto un posto per la finalissima del 1 marzo 2021, ha accusato Silvia Salemi di aver contribuito a questa cosa solo per ingraziare il pubblico.

Le parole dell’influencer hanno fatto letteralmente infuriare la Salemi che ha replicato: “tu sei stato cattivo per settimane con me. Non cercare di rigirare la cosa contro di me, sei cattivo. Sei perfido”. Anche Pierpaolo Pretelli interviene nella lite: “ti posso dire Tommaso? Non vedi le cose in modo oggettivo. Ci rimango male anch’io” con Zorzi che ribatte: “non me ne frega un ca**o, rimanici male”. A questo punto Zorzi ha fatto un gesto davvero inaspettato: ha preso la giacca ed è scappato verso la porta rossa pronto a lasciare la casa.

Giulia Salemi sulla lite con Tommaso Zorzi: “sono settimane che…”

Giulia Salemi dopo la lite con Tommaso Zorzi si confida in sauna con Dayane Mello. La discussione della notte scorsa sembra solo un lontanissimo ricordo, ma i dissapori sono ancora forti all’interno della casa. In particolare è la modella brasiliana a confidare alla influencer persiana di non aver mai apprezzato il comportamento di Tommaso con gli altri concorrenti della casa del GF VIP 5. “Lui non si è mai dato al cento per cento, si è concentrato solo su Stefania e Francesco” ha sottolineato la Mello con Giulia che conferma aggiungendo “sono settimane che ci provo io…”. Le due amiche continuano a raccontarsi e a confidarsi con la Salemi che non nasconde di esserci rimasta molto male dal comportamento di Tommaso che dopo puntata l’ha attaccata giustificando la sua presa di posizione nel mandarlo al televoto per il terzo finalista come una mossa di strategia. “Un mese fa ho fatto una scelta per amore, perchè lui mi ha detto che non eravamo amici, ieri invece ho messo da parte tutti i malumori, questo non è stato apprezzato” – ha detto la Salemi che per fortuna può contare sul supporto e il sostengo dell’amica Dayane che la rassicura: “bisogna andare oltre, noi adesso parliamo perchè siamo mature e abbiamo superato il passato”.



