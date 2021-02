Giulia Salemi lo shottino va di traverso e rischia di vomitare al GF Vip/ Video, sfiorato il disastro…

Dopo il successo della prima puntata, ieri sera è andato nuovamente in onda il Late Show del Grande Fratello Vip condotto da Tommaso Zorzi. La prima prova è “Shot Shock” in cui due inquilini e il conduttore si affrontano in un gioco in cui devono dire tutta la verità. Non manca la penitenza: uno shottino di frappè a base di ceci, alici, carne in gelatina, tonno, miele, salsa di pomodoro e patatine fritte. A cimentarsi con il gioco sono Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi. La prima domanda è se si sono mai sottoposte a un “fotoritoccato arrogante”: l’unico a bere è Zorzi. “Avete mai scroccato un weekend?” Giulia e Tommaso dicono di sì, mentre l’attrice siciliana beve lo shottino. “Me lo avete chiesto in tantissimi, ma non ve l’ha chiesto nessuno”, è il contenuto del terzo bigliettino, ma le due ragazze affermano di averlo fatto. Arriva la domanda più piccante: “menage a trois”.

Giulia Salemi sul punto di vomitare al GF vip

Tommaso Zorzi, chiedendo scusa alla mamma, dice di averlo fatto, mentre Giulia e Rosalinda no e sono quindi costrette a bere. Giulia Salemi fa fatica a mandar giù lo shottino e sembra sul punto di vomitare: “Vedi a fare la suora….”, le dice scherzando Zorzi. Sui social le immagini di Giulia Salemi con i conati di vomito sono diventati un meme: tra i più apprezzati, quello con la voce della mamma e del fratello di Pierpaolo Pretelli che dicono all’ex velino che sta perdendo consensi a causa del rapporto con la ragazza. Il gioco prosegue tra dichiarazioni su “crisi isterica con il fidanzato” e “limonare duro con uno sconosciuto”: la concorrente che beve di più è senza dubbio Rosalinda Cannavò che afferma di aver “broccolato in dm” e fatto un “profilo finto per stalkerare”. Clicca qui per vedere il gioco di Rosalinda e Giulia

