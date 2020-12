Giulia Salemi: “Mai provato piacere con un uomo”/ “Con i miei ex ho sempre finto”

Giulia Salemi a cuore aperto nella casa del Grande Fratello Vip 2020. A 27 anni, single e con un’idea romantica dell’amore, l’influencer sogna il principe azzurro che, finora, non ha ancora trovato la sua strada. Durante un momento di confidenza con Maria Teresa Ruta, la Salemi si è lasciata andare ad una confidenza ammettendo di non aver mai provato piacere con i suoi ex fidanzati. “Ho una cosa molto imbarazzante da dirti. Credo di avere un blocco con il mio corpo. Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ad oggi, non credo di aver mai provato un ‘vero piacere’, dico uno reale. Ne ho parlato con pochissimi amici e amiche e mi guardano scioccati, ‘in che senso?!’. Io ho sempre fatto finta”, ha raccontato alla Ruta in cui ha trovato una persona di cui fidarsi e da cui ricevere validi consigli sia per la vita privata che professionale.

GIULIA SALEMI: “CON GLI UOMINI NON HO MOLTA ESPERIENZA”

Sempre allegra, divertente, autorironica e pronta ad allegerire le varie situazioni, Giulia Salemi, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, sta tirando fuori anche la sua parte più intima. L’influencer ha così parlato d’amore con Maria Teresa Ruta a cui ha spiegato di non avere molta esperienza con gli uomini. “Ho emulato un qualcosa di non vero con i miei ex. Quando le amiche mi descrivono le loro sensazioni forti, io mi accorgo di non averle mai assolutamente provate“, ha aggiunto ancora la 27enne che ha poi concluso così il suo racconto – “Non ho molte esperienze, non è che dico prendo un uomo e lo ribalto. Le mie volte si contano davvero. Gli uomini che ho avuto mi chiedevano ‘hai fatto anche tu?’ e io dicevo di sì, ma non era vero. Almeno una volta però l’avranno provato, io mai con nessuno, nemmeno l’ultimo. Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa…”. Giulia, dunque, sta ancora aspettando il principe azzurro capace di farle provare quelle emozioni di cui, finora, ha sentito solo parlare?



