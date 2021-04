Giulia Salemi: “Mamma Fariba nel mirino del branco”/ “Parla troppo, è pesante ma…”

Giulia Salemi è pronta a tornare nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 per difendere mamma Fariba Tehrani. In attesa della nuova puntata, in onda questa sera su canale 5, la Salemi ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha puntato il dito contro Valentina Persia, Gilles Rocca e Paul Gascoigne, rei di aver avuto un atteggiamento spiacevole nei confronti della madre. “L’imitazione di Valentina Persia è stata penosa. Gilles rocca sostiene che Fariba è bugiarda. Per colpa sua è andata in nomination e ha rischiato di uscire. In realtà, mia madre le bugie le subisce […] Paul Gascoigne è inqualificabile. Ha preso la foto di mamma e si è pulito il fondoschiena”, ha spiegato l’influencer a Oggi.

Giulia Salemi Vs Valentina Persia: "Triste imitazione di mia mamma"/ "Senza rispetto"

Giulia, esattamente come ha fatto lunedì scorso in diretta, sulle pagine del settimanale diretto da Umberto Brindani, parla di branco. “La verità è che c’è un branco scatenato contro mia mamma. Io l’ho difesa sui social e i miei followers l’hanno salvata al televoto”, ha aggiunto.

Giulia Salemi: “Ecco perchè i naufraghi sono tutti contro Fariba Tehrani”

Fariba Tehrani continua ad essere una delle naufraghe più discusse dai naufraghi dell’Isola dei Famosi. La mamma di Giulia Salemi non è riuscita a conquistare consensi tra gli altri concorrenti, ma secondo la figlia, ci sarebbe una chiara spiegazione. “Il problema è che chi non si omologa, chi non rientra in determinati parametri, è considerato un outsider e viene preso di mira dal branco. Io ho sofferto il pubblico da bambina. So che le cose sono cambiate in meglio, ma certe dinamiche di esclusione sono dure a morire”, ha detto la Salemi. Giulia, tuttavia, riconosce anche i difetti della madre, ma ciò non giustifica l’atteggiamento del branco nei suoi confronti: “Certo, parla troppo. E’ pesante! Però è sempre in buona fede”, ha aggiunto. Giulia, inoltre, non esclude di poter raggiunge mamma Fariba in Honduras per farle una sorpresa: “La valigia è sempre pronta, mai dire mai”.

Giulia Salemi "Tre anni fa ero gonfia e infelice"/ "Non mi volevano in Tv, piangevo"

LEGGI ANCHE:

Fariba Tehrani, infortunio all'Isola dei Famosi/ "Costola incrinata, niente prove"

© RIPRODUZIONE RISERVATA