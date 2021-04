Giulia Salemi “mamma Fariba non vede la ‘zucchina’ da 10 anni”/ Zorzi “Non è in menopausa! contenta?”

Giulia Salemi è arrivata carica stasera alla prima puntata dello show Il Punto Z del suo amico-nemico Tommaso Zorzi ed ha iniziato subito lanciando un nuovo caso sull’Isola dei Famosi ovvero l’assorbente-gate. Come noto sua mamma Fariba è balzata presto alla cronaca del reality per aver illegalmente acceso un fuoco con l’ausilio di un assorbente femminile scatenando polemiche e minacce di possibili provvedimenti disciplinari. È la giovane influencer a riaccendere l’attenzione sulle gesta della madre aprendo a nuove curiose domande sull’accaduto “Come ha fatto ad arrivare sull’isola e come l’ha acceso? Mia mamma geniale. Hanno dovuto spegnere subito altrimenti sarebbe stata squalificata ma è stata geniale”. Zorzi divertito dell’aneddoto non perde l’occasione per fare una frecciatina a Giulia Salemi “La vera notizia choc è che tua mamma non è in menopausa, sei contenta. Chi chiameresti Papà dell’Isola dei Famosi?”. Subito il gelo sul volto di Giulia Salemi che cambia al volo argomento terrorizzata all’idea…

Giulia Salemi "Frutti di Mamma Fariba sono tossici secondo me"/ "Al GF Vip così avrei eliminato concorrenti"

Giulia Salemi, parlando d'amore ecco chi è il fidanzato ideale di Fariba Tehrani

Tommaso Zorzi coglie la palla al balzo e cerca subito lo scoop chiedendo se c’è un uomo nella vita di Mamma Fariba. Giulia Salemi sarcasticamente si lascia scappare “cerca l’amore come tutti, è single da quando ha separato da suo marito e da quando l’ha lasciato non vede più la ‘zucchina’ insomma. Zorzi incalza ”Dopo 10 anni di astinenza Fariba è pericolosa”. Ma è Giulia Salemi a dire i tratti ideali del fidanzato di giusto per sua mamma “uomo ideale per Fariba? Uno che l’ascolti”.

