Giulia Salemi: Melita Toniolo la sostituisce/ Che succede a Radio 101?

Grande Fratello vip 7, Giulia Salemi dice addio a Radio 101: l’indiscrezione é virale e…

Si registra un inaspettato addio di Giulia Salemi, on air su Radio 101! Per il gran dispiacere dei fan della timoniera della Social Room al Grande Fratello vip 7 ed ex protagonista concorrente al Grande Fratello vip 5, Giulia Salemi non è più confermata come volto popolare e voce speaker alla guida on air su Radio 101. O almeno questa é l’indiscrezione più chiacchierata nelle ultime ore di epilogo del corrente mese di marzo 2023. Particolarmente virale, lo spiffero in questione é ora su Instagram, sulla scia di un post che é dato in pasto al popolo del web dal profilo social attivo, The Pipol Gossip. Tra le righe dell’indiscrezione ripresa dalla pagina di gossip beninformata, inoltre, sembra spuntare anche il motivo per il quale Giulia Salemi sarebbe uscita di scena dalla community di Radio 101.

MASSIMO AMBROSINI E LA MOGLIE PAOLA/ "Nostro figlio ha diabete, non potrà guarire"

“Giulia Salemi lascia R101! L’influencer è costretta a rinunciare alla radio per via dei troppi impegni tra social e televisione”, emerge dal post, diventato virale sul re dei social. Insomma, a quanto pare l’attività di influencer online unitamente a quella da lei svolta nel ruolo di esperta di tendenze web e opinionista del sentiment social relativamente alle dinamiche che si registrano al Grande Fratello vip 7, dove lei copre il ruolo di esperta in Social Room, avrebbero spinto l’italo-persiana a lasciare il network radiofonico per un sovraccarico di impegni in agenda.

AMICI 2023, GIANMARCO PETRELLI E MEGAN RIA SI SONO LASCIATI?/ "Siamo innamorati"

Melita Toniolo sostituisce Giulia Salemi

Tuttavia, all’addio di Giulia Salemi, la radio popolare non si sarebbe persa d’animo, tanto da ricorrere subito ai ripari con una sostituzione-lampo.

E, a quanto pare, sempre stando al gossip del momento, a subentrare al posto di Giulia Salemi on air Radio 101 é un’altra mora ma dagli occhi chiari, si tratta di Melita Toniolo! “Arriverà la showgirl Melita Toniolo che, dopo aver rivelato di essere tornata single, è pronta a rimettersi in gioco!” si apprende dalla fonte del pettegolezzo.

LEGGI ANCHE:

Piccolo G: "Amici mi ha cambiato"/ "Federica? Spero di dire presto che è vero amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA