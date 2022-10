Giulia Salemi mette in guardia Giaele De Donà al GF Vip: “Antonino ama solo se stesso”/ “Vola da sola!”

Giulia Salemi mette in guardia Giaele De Donà da Antonino Spinalbese: “Ama solo se stesso”

La puntata del Grande Fratello Vip 2022 andata in onda il 24 ottobre ha visto Giaele De Donà al centro di una serie di critiche. Colpa della sua vicinanza ad Antonino Spinalbese, considerata da alcuni ‘eccessiva’, soprattutto per una donna sposata. C’è chi l’ha definita ‘una zecca’, chi le ha ricordato che fuori a guardarla c’è suo marito; lei ha però tentato di giustificarsi, chiarendo che lei cerca Antonino anche perché è lui a cercarla e a volerla vicina.

Quando Giaele ha chiesto ad Antonino di esporsi per lei, lui è rimasto sul vago, facendola arrabbiare. Sul web ha poi iniziato a circolare un video in cui, dopo lo scontro in diretta, Antonino cerca la mano di Giaele ma lei lo scansa, evitandolo. Immagini che sono state poi notate da Giulia Salemi e da lei usate per fare un commento e mettere in guardia la De Donà.

Giaele De Donà, pioggia di critiche per il rapporto con Antonino

Giulia Salemi mostra il tweet con il video dei due nella Casa e, in virtù di questo, avverte Giaele: “Quindi tesoro, vola da sola perché lui ama se stesso. E non penso che a te piaccia passare come cozza. Secondo me hai un grande potenziale trash“. Lei, in risposta, sorride, ringraziandola per il consiglio.

Di certo non la pensa come la Salemi Cristina Quaranta che, in diretta, ha accusato Giaele di essere con Antonino ‘una zecca’: “Devi tornare nel tuo letto. Ne hai uno. Non lo devi dividere con Antonino. E ti cacciavo dalla stanza perché non ci facevi dormire. Sei una zecca, sei vergognosa. Antonino non ti pensa proprio, toglietelo della testa.” sono state le sue parole.

