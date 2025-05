Giulia Salemi è una mamma e donna felice ed innamorata. La influencer di origini persiane, ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata annunciata tra gli ospiti della nuova puntata di “Da noi a ruota libera“, il programma televisivo di successo condotto da Francesca Fialdini su Rai1. La Salemi sta vivendo un periodo molto bello della sua vita personale, visto che è da poco diventata mamma del primo figlio Kian nato dall’amore con Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia La Notizia, conosciuto proprio durante la sua permanenza televisiva nella casa del GF. Un grande amore nato sotto i riflettori, ma poi cresciuto e diventato qualcosa di forte e stabile nella vita privata visto che i due, dopo una profonda crisi, hanno rimesso insieme i cocci del loro amore suggellando con la nascita di un figlio.

“Pier è la mia spalla nella vita. La sua dolcezza e calma sono fondamentali per un carattere agitato come il mio” – ha detto la Salemi parlando del compagno con cui ha deciso di diventare mamma per la prima volta. Una gravidanza che i due hanno vissuto fianco a fianco postando di tanto in tanto anche qualche scatto per i fan.

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e il compagno Pierpaolo Pretelli come confermano gli scatti bellissimi pubblicati dalla influencer su Instagram. “Di amore muori veramente” ha scritto la ex gieffina citando il testo della canzone di Achille Lauro mostrando in una carrellata di foto la sua vita privata e sentimentale accanto all’ex velino. Una galleria di immagini dedicata alla loro famiglia in cui è possibile notare la mamma Fariba e anche il piccolo Kian. Proprio la Salemi dalle pagine di Cosmopolitan aveva parlato della sua storia con Pierpaolo dicendo: “arriviamo da due famiglie di grandi lavoratori e molto umili. Quello che oggi abbiamo lo abbiamo costruito con fatica, nessuno ci ha mai regalato nulla”.

In passato tra i due c’è stata anche una crisi che entrambi hanno preferito non sbandierare ai sette venti né tantomeno sui social anche se una volta superata hanno voluto mettere i puntini sulle “i”. “Ci siamo messi in discussione, cosa che prima non facevamo” – ha detto Pretelli confessando – “ci siamo seduti, parlati, confrontati. Giulia mi ha portato un elenco delle cose che non andavano bene”. Oggi la coppia è felice e si gode la nascita del piccolo Kian che hanno descritto come “una gioia così grande che non puoi progettarla”.