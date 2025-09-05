Giulia Salemi nella bufera, addio per la morte di Giorgio Armandi fa discutere, Gabriele Parpiglia l'attacca: "Cos'hai nel cervello!?"

Morte Giorgio Armai, l’addio di Giulia Salemi fa discutere: cos’ha detto l’influencer

Giorgio Armani è morto ieri all’età di 91 anni, lo stilista celebre in tutto il mondo che ha portato in alto il nome della moda Italia si è spento dopo una malattia ed in queste ore sono tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio da ogni parte del mondo sia di gente comune che di volti più o meno noti e vere e proprie icone del mondo dello spettacolo e del cinema. Ed anche Giulia Salemi, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello ha voluto dire addio a Giorgio Armani, peccato però che nel farlo ha scatenato il caos.

Giulia Salemi finisce sotto accusa per il messaggio per la morte di Giorgio Armani. La nota influencer e co-conduttrice di The Cage, infatti, sui social ha scritto un messaggio di dubbio gusto che ha scatenato feroci critiche. Cos’è ha scritto? Postando una foto dello stilista ha commentato: “Non lo faccio per moda ma…Giorgio Armani è la moda” Fin qui nulla di strano se non fosse che ‘Non lo faccio per moda ma…’è il titolo del suo podcast in cui ogni settimana intervista degli ospiti. Insomma sfruttare la morte di Giorgio Armandi per dare visibilità al suo podcast non è per nulla piaciuto al popolo del web che ha attaccato la Salemi.

Giulia Salemi attaccata da Gabriele Parpiglia: “Ma cosa vi dice il cervello?”

E non solo gli utenti del web, anche il giornalista Gabriele Parpiglia ha attaccato Giulia Salemi per il suo post di dubbio gusto per la morte di Giorgio Armani: “Mi chiedo perché? Perché? Perché anche un evento del genere, gigantesco con la sua perdita e per la sua portata debba diventare oggetto di promo per un podcast! Perché? Ma cosa vi dice il cervello? Mah…probabilmente niente. Niente di niente.” Insomma il giornalista è andato giù duro contro Giulia Salemi la quale al momento in cui scriviamo non ha replicato al giornalista ne risposto agli attacchi. In realtà, però, altri utenti hanno apprezzato il ricordo della 32enne.

