Giulia Salemi: “Non festeggiavo San Valentino da 8 anni”/ Ma con Francesco Monte…

Giulia Salemi ha vissuto un San Valentino speciale nella casa del Grande Fratello Vip 2020 insieme a Pierpaolo Pretelli con cui la storia d’amore è diventata ormai ufficiale. Grazie alla complicità degli altri concorrenti e degli autori del reality, Pierpaolo Pretelli è riuscito a sorprendere la fidanzata organizzando una cena romantica in veranda. Da soli, senza la presenza degli altri inquilini che li hanno lasciati soli, Giulia e Pierpaolo hanno festeggiato il primo San Valentino insieme. E’ stato un momento romantico per l’influencer che, accanto all’ex velino di Striscia la Notizia, sta vivendo emozioni che non provava da un po’ di tempo. Il giorno di San Valentino, dunque, ha inondato d’amore il cuore di Giulia Salemi che, nella casa, come si legge tra le Chicche di gossip del settimanale Chi, nel numero in edicola, non festeggiava San Valentino da otto anni. Tuttavia, nel 2019, la Salemi, aveva trascorso San Valentino con Francesco Monte.

GIULIA SALEMI E IL SAN VALENTINO CON FRANCESCO MONTE

Nel 2019, tuttavia, Giulia Salemi festeggiò il giorno di San Valentino con Francesco Monte che conobbe durante la sua prima esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere usciti dalla casa, la Salemi e Monte portarono avanti quella storia festeggiando insieme il giorno di San Valentino a casa circondati da palloncini e luci soffuse. “Dopo questa sorpresa wow che mi ha fatto Francy, festeggiamo anche noi San Valentino in amore. Questo è il San Valentino più bello della mia vita. Io non me lo aspettavo. Sono basita. Sono scioccata per tutta questa dolcezza. Adesso vogliamo goderci questo momento stupendo”, aveva commentato all’epoca la Salemi dopo essere stata spiazzata dalla sorpresa come si legge su Gossip e Tv.





