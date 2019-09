Giulia Salemi: “non parlo di Francesco Monte”/ “Ho sofferto, sono dimagrita, ma…”

La fine della storia d’amore con Francesco Monte è stato un duro colpo per Giulia Salemi di cui, oggi, l’influencer parla in esclusiva ai microfoni del settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 27 settembre. Senza fare il nome di Francesco Monte che, oggi, è felicemente fidanzato con Isabella De Candia, la Salemi parla delle pene d’amore e della grande sofferenza che le ha provocato la fine di una relazione che ha cercato e voluto con tutte le sue forze. «No, non ne voglio parlare, ma le pene d’amore hanno influito, a giugno è successo qualcosa che mi ha fatto soffrire, sono molto dimagrita e poi ho iniziato a curarmi e a valorizzare di più il mio corpo, a fare palestra», ha detto a “Spy”. Ufficialmente single, dunque, Giulia Salemi ha deciso di mettere al primo posto se stessa e il proprio benessere prima di tuffarsi in una nuova relazione.

GIULIA SALEMI: “LE PENE D’AMORE MI HANNO FATTA DIVENTARE DONNA”

Seguitissima sui social, Giulia Salemi è diventata un esempio da seguire per molte ragazze. L’influencer che, negli ultimi mesi ha cercato di correggere alcuni difetti fisici con la sana alimentazione e l’allenamento, precisa, però, di non voler diventare l’emblema della magrezza. “Ma non sono l’emblema della magrezza, resto una ragazza formosa che deve cercare il look giusto per nascondere i difetti e valorizzare i pregi. Sono cambiata più dentro che fuori», sottolinea. Infine, l’ex gieffina ammette che le pene d’amore le sono servite per fare i conti con se stessa: «Oggi sono a posto con me stessa, resto insicura, ma non voglio più farmi dire dagli altri che non sono abbastanza bella o non valgo abbastanza, adesso sono io il mio metro di giudizio», conclud.

