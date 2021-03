Giulia Salemi: “Nonna ricoverata in ospedale”/ L’influencer spegne i social 48 ore

I fan di Giulia Salemi avranno notato l’assenza dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dai social. Negli ultimi giorni, infatti, la stessa influencer è stata poco presente sulle sue pagine Instagram, TikTok e via discorrendo, e di conseguenza alcuni si sono preoccupati se non addirittura allarmati che fosse successo qualcosa di brutto. Del resto in tempo di pandemia di covid, non è raro avere pensieri negativi, e di conseguenza sono scattati gli allarmi. Qualcuno ha invece ipotizzato un motivo “amoroso” dietro la momentanea scomparsa dai social, iniziando a fantasticare sulla storia con Pierpaolo Pretelli: i due avranno litigato? O peggio ancora, si saranno lasciati?

Fortunatamente, come sottolineato anche dai colleghi di Gossip e Tv, nulla di tutto ciò è successo, ma comunque l’assenza di Giulia Salemi è stata più che giustificata. “Purtroppo ho avuto un problema famigliare – ha spiegato l’influencer attraverso i social – e non sono stata attaccata a Instagram. Mia nonna a Piacenza è stata ricoverata in ospedale, quindi nelle ultime 48 ore sono stata concentrata a seguire le dinamiche famigliari. E non quelle da fandom su Instagram”

GIULIA SALEMI E LA NONNA IN OSPEDALE: FAN ALLARMATI POI…

Ovviamente Giulia Salemi non era obbligata a spiegare cosa le fosse successo, ma come detto sopra, visti i numerosi fan allarmati, la stessa influencer si è sentita in dovere di intervenire facendo un po’ di chiarezza con i suoi follower. Giulia Salemi non ha comunque aggiunto altro in merito alla nonna in ospedale, quindi non è chiaro se la stessa sia stata ricoverata per il covid o se per altre patologie, con la speranza ovviamente che si stia piano-piano riprendendo. La cosa certa è che la nonna è tornata a casa e non è più in ospedale, di conseguenza le sue condizioni fisiche stanno migliorando. Giulia è molto legata alla nonna in quanto è l’unica che ha ancora in vita, come aveva già spiegato in altre occasioni.

