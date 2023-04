Giulia Salemi opinionista al GF Vip 8?/Marco Bellavia rivela: “Promossa da Signorini”

Giulia Salemi nuova opinionista? Il pronostico di Marco Bellavia

Sono settimane che circolano i rumor secondo cui Giulia Salemi sarà l’opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer, quest’anno, si è occupata della sezione social del reality show con grande successo e carisma. A confermare questa possibilità ci ha pensato Marco Bellavia sui social, in cui sembra dare per scontato che sia lei a prendere il posto della Bruganelli.

Giulia Salemi a Ciao Darwin 2023?/ In sfida con Cristina Quaranta: ecco perchè

“Vorrei ringraziare personalmente Giulia Salemi. Ringraziarla e augurarle buon lavoro, perché come avrete sentito e accennare da Alfonso, l’anno prossimo sarà promossa opinionista. Pare che verrà promossa opinionista appunto del Grande Fratello. Quindi le auguro ogni bene e grazie Giulia. […] In quei famosi giorni mi ha supportato tantissimo personalmente con tanti messaggi di incoraggiamento. Penso che sia la più grande scoperta di questa edizione del GF. Brava nell’uso delle parole, adatte al momento giusto. Brava nel ritmo del suo interloquire e nella capacità di apparire sempre bella e perfetta” afferma l’ex concorrente. Dunque, Giulia Salemi sarà davvero la prossima opinionista?

Giulia Salemi è incinta?/ Il dettaglio sulla felpa: "Futura Milf". I social scatenati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Bellavia official (@bellaviamarco)

Sonia Bruganelli promuove Giulia Salemi: “Una scoperta”

Sonia Bruganelli è stata protagonista di uno scontro con Giulia Salemi, durante il Grande Fratello Vip 2022. Da quel momento, però, l’opinionista ha stretto con l’influencer un bel legame. Ai microfoni di Chi, la moglie di Bonolis ha “promosso” la regina social nel suo ruolo all’interno del reality show.

“Giulia Salemi è stata una scoperta perché non sono così moderna per il web e, all’inizio, non riuscivo a capire dove sarebbe andato a parare il suo ingresso. Ma poi mi è piaciuta lei. Mi piace come personaggio e come ragazza”. E ancora: “Il mio percorso al GF Vip è partito come concorrente, poi conduttrice di GF Vip Party e, infine, voce del web”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: Pasqua da incubo/ "Siamo veramente nei guai..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA