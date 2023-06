Giulia Salemi opinionista al Grande Fratello Vip 8?/ Svelato il ruolo dell’influencer

Giulia Salemi torna al Grande Fratello Vip 8?

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda a settembre, ancora con la conduzione di Alfonso Signorini, con un’edizione tutta nuova che dovrebbe essere mista. Accanto ai vip, infatti, dovrebbero esserci anche persone sconosciute dal momento che sono stati annunciati i casting per tutte l’estate in giro per l’Italia. In attesa di scoprire quello che sarà il cast della nuova edizione del reality show, continuano i rumors sul nome degli opinionisti. L’edizione che si è conclusa lo scorso aprile ha avuto, come opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La Bruganelli, dopo due anni, non dovrebbe più ricoprire quel ruolo mentre sulla Berti resta un punto interrogativo avendo un contratto biennale con Mediaset che le permetterebbe di tornare a lavorare con Signorini.

Tuttavia, dopo aver ricoperto il ruolo di lettrice del mondo social, Giulia Salemi potrebbe essere promossa al ruolo di opinionista. L’influencer è stata promossa nel ruolo di titolare del mondo social e il suo apporto è piaciuto non solo a Signorini, ma anche al pubblico. Sarà, lei, dunque, una delle opinioniste?

Giulia Salemi e il ruolo al Grande Fratello Vip 8

Sembra certa la presenza di Giulia Salemi nella squadra di Alfonso Signorini nella prossima edizione del Grande Fratello Vip 8. Tuttavia, secondo un’indiscrezione riportata da Amedeo Venza, non sarà la Salemi una delle opinioniste. Giulia, stando a quanto riferisce Amedeo Venza, tornerà a ricoprire il ruolo di commentatrice dei social leggendo, nel corso delle varie puntate, i commenti del pubblico su Twitter.

Da parte di Alfonso Signorini, per il momento, non sono arrivati commenti. Probabilmente, tutto sarà svelato solo agli inizi di settembre quando sarà certo anche il cast.

