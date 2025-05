Nemiche o amiche? Grande colpo di scena oggi nel podcast “Non lo faccio per moda”, dove abbiamo visto la conduttrice Giulia Salemi ospitare una vecchia rivale, Elisabetta Gregoraci. Ormai sono passati quattro anni dalla loro esperienza insieme al Grande Fratello dove si erano contese per lungo tempo Pierpaolo Pretelli, che oggi è fidanzato con Giulia e papà di Kian, il loro primo figlio insieme. Sarà che oggi il ragazzo è impegnato all’Isola dei Famosi 2025 come inviato, fatto sta che la Salemi ne ha approfittato per ristabilire un po’ di equilibrio nella sua vita.

Un faccia a faccia totalmente inaspettato che però ha finalmente chiarito alcuni punti. “Possiamo chiarirci qui“, ha detto Giulia Salemi con tono ironico, “ci togliamo tutti i sassolini dalle scarpe“. Poi è iniziata la lunga intervista dove entrambe hanno ricordato la loro esperienza nel reality di Canale 5. In particolare, Elisabetta Gregoraci ha spiegato di aver vissuto il GF con tanta spensieratezza e nonostante le fatiche è stato molto divertente. L’ex moglie di Briatore ha poi aggiunto che Alfonso Signorini la corteggiava da diverso tempo, e che finalmente si era sentita di dirgli di sì. Peccato che durante la sua permanenza si fosse formato uno spiacevole triangolo tra lei, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Elisabetta Gregoraci senza freni con Giulia Salemi: “Tra me e Paolo Pretelli c’era alchimia“

“Io sono una persona rancorosa, ma ho deciso di essere migliore e quindi ti ho invitata“, ha detto Giulia Salemi nel suo podcast “Non lo faccio x moda”. Da lì è partita a raffica con le domande su Pierpaolo Pretelli, forse per chiarire dopo diversi anni quello che era stato un chiacchieratissimo triangolo. Così, Elisabetta Gregoraci ha risposto senza segreti, ammettendo che tra lei e l’attuale fidanzato della Salemi c’era alchimia, e che fu proprio lui a dire di essere interessato. “Non ci sono stati altri baci, tranquilla“, ha aggiunto l’ex gieffina.

Così, Giulia Salemi ha cercato di placare gli attriti ringraziandola per non essersi lasciata andare con Pretelli: “Se ci sposiamo, farai da testimone“, le ha detto, mentre Elisabetta ha risposto sorridendo: “Falsa“. L’unico rimorso? Quello di non essere riuscita a salutare Pierpaolo prima della sua uscita, ma adesso, le due potrebbero recuperare una probabile amicizia mancata.