Giulia Salemi piange per la nonna/ “Lei mi ringrazia e io le rispondo male…” (GF Vip)

Nella Casa del Grande Fratello Vip non è mancata qualche ombra nel percorso di Giulia Salemi, la quale si è ritrovata dopo un aereo destinato a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli – e nel quale veniva in qualche modo tirata in ballo – a prendere le distanze e smentire un suo possibile coinvolgimento con l’ex Velino. Il suo malumore ha fatto visibilmente dispiacere anche Pierpaolo ma l’influencer italo-iraniana è prontamente intervenuta rassicurando il giovane: “Ho passato cose peggiori, voglio fare il mio percorso serena e non essere coinvolta”. Dopo aver già vissuto l’esperienza del Grande Fratello Vip in passato, la Salemi conosce molto bene quali sono le dinamiche del “gioco” e per questo ha deciso di compiere un piccolo passo indietro con Pretelli per paura di poter essere fraintesa. “Ci sono già passata, preferisco fare un passo indietro io, poi ne riparleremo tranquillamente quando loro si saranno chiariti”, ha commentato la giovane, mostrandosi convinta a seguire questa condotta nel corso della sua permanenza forzata nella Casa. Inevitabilmente però la presenza di Giulia ha scatenato qualche gelosia di troppo anche nella Gregoraci che dopo settimane di presa di posizione e paletti, ha manifestato i suoi fastidi al ragazzo.

GIULIA SALEMI ED IL RAPPORTO CON LA NONNA

Tra momenti di scherzo e di spensieratezza, nella Casa del GF Vip non mancano occasioni per aprirsi e confidarsi, proprio come accaduto nelle passate ore a Giulia Salemi. Ritrovandosi in giardino con Andrea Zelletta, la modella ha voluto aprire il suo cuore parlando del suo rapporto con la nonna. La mancanza dei propri affetti inizia a farsi sentire e al Grande Fratello Vip la Salemi ha avuto modo di pensare rimproverandosi di non aver finora dedicato sufficiente tempo alla sua famiglia. Commossa ha quindi ammesso: “Mia nonna mi ringrazia ogni volta che la chiamo e io spesso le rispondo male, che vado di fretta”. L’ex tronista sembra comprendere molto bene il discorso dell’amica, commuovendosi al tempo stesso. Giulia ha quindi proseguito nel suo sfogo riconoscendo le sue colpe: “A lei cambia la giornata una telefonata e noi invece le urliamo contro”. Andrea si è però rivelato molto comprensivo e con tono fraterno ha cercato di rassicurare l’amica: “Già che lo abbiamo capito è importante, ho scoperto una parte di te molto bella, grazie”. L’influencer fa fatica ad ammettere gli errori ma sa che la loro vita è purtroppo spesso all’insegna della superficialità. “Non voglio farmi vedere così”, ha poi aggiunto, cercando di ricomporsi.



