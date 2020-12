Giulia Salemi piange per separazione genitori/ “Guerra dei Roses, li ho denunciati…”

Nelle passate ore, alla vigilia della nuova puntata del GF Vip, Giulia Salemi si è aperta sul suo rapporto con i suoi genitori, mostrando grande sensibilità rispetto all’argomento. Durante un momento di relax con l’amica Dayane Mello, Giulia ha riflettuto sul rapporto con i genitori separati rispondendo alla curiosità della modella brasiliana che poco prima le aveva chiesto se fosse più simile al padre o alla madre. “Io ho il mio lato giocoso, ironico, come mio papà, da mia mamma ho preso la determinazione e la forza”, ha replicato l’italo-iraniana. Dayane ha quindi voluto sapere di più sulla separazione dei suoi genitori, aprendo così un capitolo in qualche modo ancora molto doloroso per la Salemi. Giulia aveva 16 anni quando i suoi decisero di separarsi e ripensando a quell’evento ha ammesso: “E’ sicuramente una delle cose che più mi ha segnato e mi ha fatto crescere”. Le confidenze sono poi proseguite nel confessionale, dove la Salemi ha spiegato che quella relativa ai genitori non è stata la classica separazione, “è stata una guerra dei Roses”, ha aggiunto.

GIULIA SALEMI E LA DOLOROSA SEPARAZIONE DEI SUOI GENITORI

Giulia Salemi ha aperto il suo cuore parlando al GF Vip di un argomento che continua a farla ancora molto soffrire, ovvero la separazione dei suoi genitori: “Mi hanno messo dentro e nel momento in cui ho iniziato a prendere una posizione non ho avuto più via di scampo”, ha raccontato all’amica Dayane. In lacrime la Salemi ha raccontato in confessionale quello che ha vissuto a causa degli attriti tra sua madre e suo padre: “I miei genitori si sono denunciati a vicenda e quindi mi sono ritrovata io stessa, a 16 anni, prima a denunciare mia madre e poi a farlo con mio padre“, ha raccontato facendo fatica a trattenere le lacrime. La ragazza ha sentito su di sè tutto il peso e la responsabilità di “buttare in mezzo a una strada uno dei due genitori”, trovandosi al tempo stesso senza scelta. Ancora adesso si domanda come possa un figlio sapere chi abbia o meno ragione: “O mi ribellavo subito… Non ero cosciente delle mie azioni, seguivo a ruota quel che mi veniva detto o chiesto e nella mia testa andava bene così”. Oggi continua a ripetersi di essere stata una stupida ed immatura e rivedendosi da ragazzina ammette: “Non ho fatto il massimo ma ora è ormai tardi”, lasciandosi però lacerare dal senso di colpa. Proprio grazie al suo Grande Fratello di due anni fa è riuscita a ritrovare il rapporto con il padre come mai prima e Giulia ha compreso quanto per lei possa essere fondamentale crescere con la figura paterna. “Sono contenta perchè ha iniziato a lottare per me”, ha concluso con un accenno di sorriso dopo tutte le lacrime versate.



