Giulia Salemi piange, Pierpaolo Pretelli la coccola/ Scatta l’abbraccio e… web impazzito per la coppia!

Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020 piange in giardino con Andrea Zelletta

Giulia Salemi soffre un po’ la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ma grazie a Pierpaolo Pretelli le cose sembrano andare meglio. In questo fine settimana movimentato per via dell’arrivo di tre nuovi concorrenti, i ragazzi della casa hanno affrontato un po’ di turbolenze. Proprio sabato sera, dopo il Festival canoro, la giovane si è un po’ estraniata dal gruppo rimanendo da sola e sciogliendosi un po’ in lacrime. La bella influencer è stata subito raggiunta da Andrea Zelletta che si è sincerato della sue condizioni ottenendo la sua prima ammissione ovvero quella relativa ai suoi sentimenti. Giulia Salemi gli ha confidato di essere in crisi perché qualcosa è crollato ma senza un evento scatenante, la bella influencer ha tanti pensieri in testa e non riesce a parlarne senza nemmeno scendere nei dettagli. Subito i ragazzi arrivano in suo soccorso ma lei vuole stare da sola e così si sposta in giardino riuscendo a tornare a sorridere solo quando Cristiano Malgioglio ha provato a tirarle su il morale facendole notare che tutti si sono subito preoccupata per lei.

Giulia Salemi si avvicina a Pierpaolo Pretelli che la coccola e…

Tra loro c’era anche Pierpaolo Pretelli che, reduce dallo scontro con Elisabetta Gregoraci in diretta venerdì sera, è sempre più vicino alla bella Giulia Salemi. In un frangente, i due si sono ritrovati soli in cucina per parlare un po’ dei loro ultimi scossoni. A quel punto l’influencer ammette di essere stufa di dover sempre fare il fenomeno da baraccone e così il velino la sprona a mostrare l’altro lato della medaglia parlando anche delle sue fragilità e dei suoi pensieri più profondi perché in casa tutti le vogliono bene. Dal canto suo, Giulia Salemi ammette di trovarsi molto bene con lui, lo ringrazia e lo abbraccia e Pierpaolo è pronto a far venire fuori la vera Giulia. L’influencer alla fine parla dei suoi problemi anche con Andrea Zelletta con cui ha in comune la poca propensione ad aprirsi agli altri, una questione che ha intenzione di affrontare perché questa volta vuole vivere questo percorso in maniera molto differente rispetto a quanto ha fatto in passato. Le cose si fanno complicate quando lei ammette di avere dei problemi in famiglia e dei dolori che continuano a dilaniarla e di non avere la forza di tirarli fuori. Anche Andrea ammette di aver questioni irrisolte di cui vorrebbe parlare ma non trova giusto farlo durante la sua permanenza nella Casa. Alla fine l’influencer ammette di invidiare chi riesce a parlare liberamente. Come andrà nella diretta di questa sera? Qualcosa viene a galla?



