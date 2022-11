Giulia Salemi “Pierpaolo è stupendo”/ “Con lui ho capito cosa significa essere amata”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli vanno a convivere!

Giulia Salemi sta vivendo un momento particolarmente felice non solo sul lavoro ma anche per quanto riguarda la sua vita privata. “Vado a convincere con il mio fidanzato Pierpaolo Pretelli!”, ha annunciato l’influencer a Nuovo. Dopo aver vissuto una love story da pendolari – tra Milano e Roma – i due ex gieffini si trasferiscono in un nuovo nido d’amore nel capoluogo lombardo. “Grazie a Pierpaolo sono maturata molto. Lui è un uomo incredibile che mi ha fatto capire veramente che cosa significa essere amata, desiderata”, ha detto la Salemi, che ha incontrato l’ex velino di Striscia la notizia dentro la casa del GF Vip alla fine del 2020. Ora è tornata negli studi di Cinecittà come “portavoce del web” nel reality show di Canale 5 condotto da Signorini: “Sta andando tutto talmente bene in queso periodo che ho l’ansia che finisca da un momento all’altro”, ha aggiunto al figlia di Fariba Tehrani, che è in televisione anche con Salotto Salemi su La5.

Sulle pagine di Nuovo, Giulia Salemi ha parlato anche della sua crescita personale, non solo professionale: “Le persone cominciano a conoscere le mie diverse sfaccettature. Sto diventando più matura, sento anche di poter esprimere opinioni che prima non mi sentivo di prendere perché mi vedevo debole e criticabile”. In questa presa di coscienza ha avuto un ruolo importante Pierpaolo Pretelli. Ricordiamo che l’ex velino ha avuto una relazione importante con Ariadna Romero, con cui ha avuto il figlio Leonardo nato nel 2017. “Pierpaolo è un ragazzo stupendo. E, come tante persone che anno sofferto, si porta dietro una serie di insicurezze: io sto facendo del mio meglio per colmare i suoi vuoti e le sue delusioni”, ha confidato Giulia Salemi. Anche l’influencer italo-persiana ha alle spalle due storie d’amore: la prima con Luca Bergamaschi, con cui ha partecipato a Sweet Sardinia nel 2013, e Francesco Monte, incontrato durante la terza edizione del Grande Fratello Vip.

