Giulia Salemi/ Pierpaolo Pretelli pronto a “mollarla” per l’ex Ariadna Romero?

Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020 è di nuovo a rischio nomination?

L’incontro con il papà ha portato un po’ di equilibrio e pace nell’animo di Giulia Salemi. La bella influencer al Grande Fratello Vip 2020 aveva ammesso di avere tante cose dentro ma di non riuscire a tirarle fuori, ha pianto tanto parlando dei suoi genitori e del loro divorzio e, alla fine, ha avuto modo proprio di stringersi al padre con buona pace del pubblico a casa che ha apprezzato e si è commosso in quel momento, ma questo basterà per far andare avanti l’influencer fino alla fine del programma o fino alla sua eliminazione? Il padre l’ha invitata ad ascoltare le persone, capirle e conoscerle e di lasciarsi andare e vivere questa sua avventura e sembra proprio che Giulia Salemi ci stia riuscendo almeno in questi giorni e in vista della puntata di questa sera. La bella influencer ha avuto modo di andare avanti per la sua strada tranquilla anche perché non è in nomination, e allora cosa potrebbe rovinare tutto questo?

L’idillio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli finito per Ariadna Romero?

La risposta è una sola: Pierpaolo Pretelli. Lui e Giulia Salemi si sono molto avvicinati in questo mese ed è sotto gli occhi di tutti la loro tenera amicizia e la loro sintonia. I due hanno fatto la spesa insieme, hanno poi cucinato come una vera e propria coppia ma, alla fine, ecco arrivare il colpo grosso. L’ex velino piange, ammette di avere un blocco con le donne ormai da due anni e di sentirsi un po’ in crisi dopo aver visto la sua ex, Ariadna Romero, madre del suo bambino. Pierpaolo è convinto di aver visto una luce diversa nei suoi occhi e si chiede se ci sia ancora la possibilità di tornare un giorno sui loro passi proprio come hanno provato a fare lo scorso anno. Giulia Salemi ascolta e consiglia l’amico ma sicuramente questi suoi pensieri non giocano a favore di una loro possibile liason.



