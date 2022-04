Giulia Salemi preoccupa su Pierpaolo Pretelli “non sta benissimo”/ “Facciamo una risonanza, per capire..”

Big show, Giulia Salemi torna in tv dopo il Grande fratello vip 5

In seconda serata, il 15 aprile 2022 su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Big show, il surprise-show giunto alla sua terza stagione consecutiva, condotto da Enrico Papi, che tra gli ospiti speciali vede in set-list Giulia Salemi. L’ex gieffina conquistava i cuori dei telespettatori in Italia avviando la sua lovestory con Pierpaolo Pretelli al Grande fratello vip 5 e ora fa parlare di sé per una rivelazione importante sul conto delle condizioni di salute del fidanzato, Pierpaolo Pretelli.

Nel dettaglio, in uno sfogo social condiviso tra le Instagram stories con il popolo del web, Giulia Salemi fa sapere pubblicamente che la coppia che forma con il fidanzato Pierpaolo Pretelli non vive un periodo facile, per via di alcuni malori accusati dall’ex velino di Striscia la notizia, che lo vedono costretto a sottoporsi a breve ad una risonanza.

Lo sfogo di Giulia Salemi su Pierpaolo Pretelli: le dichiarazioni dell’ospite di Big Show

L’attesa ospite a Big show ed ex Grande fratello vip, Giulia Salemi, nel dettaglio ha testualmente riportato le seguenti dichiarazioni via Instagram stories, sul conto delle condizioni di salute del fidanzato Pierpaolo Pretelli: “Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo. Stava andavo a Roma ma ha avuto una sorte di mancamento e giramento di testa con nausea . Non è la prima volta ultimamente”. Il messaggio di Giulia Salemi, poi, prosegue con ulteriori particolari sul momento no del fidanzato: “Adesso è a Piacenza con me. Domani facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cervicale che l’ha ridotto così al punto di farsi fare punture di Toradol. Lui sta così da un mese, ma ha sottovalutato la situazione e non si immaginava neanche lui di arrivare a stare così male”. Nonostante il momento di congiuntura non proprio favorevole per lui, Pierpaolo Pretelli può intanto contare sul supporto della fidanzata, Giulia Salemi.

