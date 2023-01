Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano a far sognare i fan e si dimostrano una coppia solida e innamoratissima due anni dopo l’inizio della loro relazione al GF Vip. Entrambi ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, hanno ricalcato le tappe chiave della loro relazione e non hanno nascosto alcuni aneddoti della loro storia, compresa una rivelazione che si è imposta tra le cronache rosa mandando letteralmente in delirio il pubblico che li segue da tempo.

Che la favola dei “Prelemi” fosse un affare da copertina era apparso subito evidente a quanti, davanti agli schermi del reality di Canale 5, si erano subito affezionati al loro amore e alla loro spumeggiante carica di romanticismo, e le dichiarazioni rese Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli poche ore fa non fanno che confermarlo. Super affiatati, non si sono risparmiati complimenti reciproci e persino l’ombra di una grande promessa: arrivare all’altare nel più breve tempo possibile. Ma non è la sola chicca emersa dalla loro ospitata in tv: quando Silvia Toffanin ha parlato di un futuro da genitori, gli ex gieffini non hanno mostrato alcun dubbio…

Giulia Salemi pronta a diventare mamma: “Sogno una figlia con Pierpaolo Pretelli”

Giulia Salemi è pronta a diventare mamma insieme al compagno Pierpaolo Pretelli. La coppia sogna di avere un figlio e in particolare una bambina, come entrambi hanno rivelato a Silvia Toffanin nella loro intervista a due nel salotto di Verissimo, andata in onda poche ore fa. La storia d’amore dei “Prelemi”, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, procede a gonfie vele e l’ex concorrente del reality non ha nascosto la sua voglia di avere una piccola “prelemina” da crescere insieme al suo amatissimo fidanzato. Nel mezzo, l’orizzonte di un matrimonio che sembra farsi davvero vicinissimo per la gioia dei fan di Giulia Salemi e del suo inseparabile compagno.

“È il rapporto più sano che ho avuto“, ha sottolineato Pierpaolo Pretelli, già papà di un bimbo, Leonardo, nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero e pronto a diventare genitore insieme alla compagna. “Mi piacerebbe molto avere una femminuccia – ha rivelato Giulia Salemi –, così poi la acconcio, la trucco, la vesto, facciamo le cosine insieme… Mi piacerebbe crescere con mia figlia, essere una ‘mamma per amica’ come nel telefilm“. Chissà se il 2023 appena iniziato porterà i tanto attesi fiori d’arancio per Giulia Salemi e la sua dolce metà, magari anche una splendida cicogna pronta a far impazzire di gioia i due piccioncini e i loro follower…











