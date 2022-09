Giulia Salemi pronta a diventare mamma: “Tra qualche mese”/ Annuncio e retroscena sul ruolo al GF Vip

Giulia Salemi, ecco com’è arrivata la proposta di Signorini per la poltrona al GF Vip

Giulia Salemi è tornata ad essere uno dei volti protagonisti del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini l’ha assoldata per la nuova edizione, dandole la gestione di un ruolo tutto nuovo: quello legato al mondo social. Giulia è infatti la portavoce dei social in studio e aggiorna il conduttore sul sentiment del popolo del web, portando alla luce i commenti più spigolosi o simpatici sui concorrenti. Ma come le è stato proposto questo compito?

Sonia Bruganelli vs Giulia Salemi/ "L'avrei voluta vedere cascare", l'affondo GF VIP

Giulia Salemi lo ha raccontato attraverso le pagine del nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, spiegando: “Questa estate mi ha telefonato per invitarmi a Mykonos con Pierpaolo (Pretelli, suo fidanzato. Ndr), dicendomi che doveva parlarmi. L’ho raggiunto e la stessa sera mi ha detto di aver avuto un’illuminazione: voleva un Gf Vip più social e me in studio accanto a lui per raccontargli cosa dice il mondo del web e per portare la voce del web in diretta”.

"Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini a letto..."/ Parte la ship GFVIP!

Giulia Salemi e il desiderio di maternità: la confessione al Grande Fratello Vip

Giulia Salemi si è detta felicissima di questa possibilità, al punto tale da mantenere per se la notizia, da buona scaramantica, fino alla sua ufficializzazione. L’ex gieffina è dunque oggi uno dei volti fissi nello studio del Grande Fratello Vip e proprio nella diretta in onda il 26 settembre si è lasciata andare ad una dichiarazione che ha mandato in delirio il web. Stuzzicata da Alfonso Signorini, Giulia ha infatti ammesso che la voglia di maternità c’è: “Io e Pier genitori? Tra qualche mese… Facciamo la copertina su CHI!” ha scherzato alla fine.

LEGGI ANCHE:

Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli verso il tradimento con Soleil Sorge al GFvip?/ "Dopo 2 anni..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA