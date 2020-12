Giulia Salemi/ Pronta a tradire Cristiano Malgioglio con una nomination?

Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020 pronta a tradire Cristiano Malgioglio con una nomination?

Ogni volta che Giulia Salemi nomina qualcuno al Grande Fratello Vip 2020 poi si ritrova a dover spiegare le sue ragioni: questo è indice di debolezza o voglia di piacere a tutti? Al momento sembra che la Salemi sia tra le favorite del pubblico a casa ma le cose possono cambiare da momento in momento nel reality di Canale5 e anche nelle prossime ore per lei le cose potrebbero peggiorare. Se in un primo momento Giulia Salemi si è scusata addirittura con Patrizia de Blanck, in questi giorni ha dovuto fare lo stesso anche con Andrea Zelletta. Il tronista non sembra gradire molto le nomination e ancora di più quella di Giulia Salemi che, a suo dire, lo ha votato solo andando per esclusione e, quindi, togliendo dalla sua classifica di preferiti. Alla fine l’influencer ammette che se ci fosse stata l’occasione avrebbe votato Cristiano Malgioglio e questo la mette in una posizione scomoda con il paroliere che potrebbe presto conoscere le sue intenzioni e dare di matto, succederà proprio questa sera?

La questione Giacomo Urtis e…

Dall’altro lato qualcuno è già stato tradito da Giulia Salemi e quel qualcuno è Giacomo Urtis che l’ha accusata di aver fatto un appello per salvare Selvaggia Roma dall’eliminazione di questa sera senza pensare a lui. I due hanno avuto modo di chiarire ma la verità verrà a galla solo questa sera con le nomination. Solo in quel caso scopriremo se quella di Giulia Salemi è solo una tattica, e quindi tornerà a votare i soliti noti, o se alla fine metterà in atto quello che ha detto finendo col votare Cristiano Malgioglio.



