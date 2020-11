Giulia Salemi/ Pronta per innamorarsi ancora al Grande Fratello Vip 2020?

Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020, pronta per innamorarsi ancora?

Giulia Salemi è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Il suo nome ormai è stato annunciato da settimane e mentre il pubblico di Canale5 si lecca già i baffi per quello che questo significa, in casa c’è ancora l’ignaro Tommaso Zorzi che continua a remare contro la stanza arancione aggrappandosi a Guenda Goria e Stefania Orlando, senza sapere che tra qualche ora il mitico duo che forma con la Salemi potrebbe riformarsi. Chi ha seguito Riccanza e segue i social, sa bene che Giulia e Tommaso Zorzi sono molto amici tanto che il rampollo l’ha voluta al suo fianco come guest star in alcune puntate del programma MTV durante feste ed uscite divertenti. Cosa ne sarà della loro coppia quando finalmente potrà ricongiursi e questa volta sotto la lente di un vasto pubblico come quello della rete ammiraglia Mediaset? Siamo sicuri che ci saranno scintille perché Giulia andrà a rimpolpare quella che è la stanza blu e sicuramente ne vedremo delle belle visto che, inevitabilmente, gli equilibri cambieranno.

Tommaso Zorzi presto avrà la sua dolce metà in casa…

A parte la sua amicizia con Tommaso Zorzi, Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 porterà anche il suo vissuto visto che il programma lo ha fatto già. All’epoca però le cose non sono andate molto bene, almeno dal punto di vista del gioco, perché la giovane si è subito invaghita per Francesco Monte e ha costruito il suo percorso proprio in funzione dei suoi umori e della loro liason tra alti e bassi. Per lei è arrivato il momento di tornare a riprendere in mano la sua vita e perchè non farlo proprio varcando quella porta rossa e riprendendo il discorso da prima che nella sua vita arrivasse Francesco Monte (che poi l’ha lasciata facendola soffrire molto)? Siamo sicuri che i fan apprezzeranno questa seconda occasione anche se c’è già chi è pronto a scommettere che ancora una volta Giulia potrebbe uscire innamorata dal programma, ma di chi questa volta? Il nome di Pierpaolo Pretelli è sempre in cima alla lista, questo è certo.



