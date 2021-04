Giulia Salemi “Prova truccata, era palese”/ Scandalo all’Isola dei Famosi 2021…

Giulia Salemi, ospite in studio durante la puntata del 29 aprile, polemizza con l‘Isola dei Famosi. Pronta a difendere mamma Fariba Tehrani la quale, tuttavia, nell’ultima settimana è riuscita ad integrarsi meglio nel gruppo degli Arrivisti che apprezzano i suoi racconti e la sua presenza, Giulia Salemi, durante la prova ricompensa, ha notato un dettaglio che avrebbe favorito Andrea Cerioli su Matteo Diamante. Tutto è nato quando Ilary Blasi ha chiamato Matteo, leader degli Arrivisti e Andrea, leader dei Primitivi, a sfidarsi nella Prova ricompensa che avrebbe permesso ai naufraghi della squadra vincitrice di ricevere un messaggio da una persona cara. La prova consisteva nel sollevamente di un sacco al cui interno il contenuto aveva un peso proporzionato al peso del concorrente. A vincere è stato Andrea Cerioli, ma il commento in studio di Giulia Salemi ha sollevato la polemica.

Giulia Salemi, l’accusa all’Isola dei Famosi 2021

Dopo la vittoria di Andrea Cerioli che, tornato in Palapa è stato accolto con grande entusiasmo dagli altri naufraghi primitivi, in studio, Ilary Blasi ha coinvolto nella discussione Giulia Salemi la quale non ha nascosto la delusione per la sconfitta degli Arrivisti, gruppo di cui fa parte mamma Fariba. “Tua madre non potrà aprire il tuo messaggio”, ha detto Ilary Blasi. La Salemi, dopo essersi augurata la presenza di altre occasioni per far recapitare un messaggio a mamma Fariba, ha approfittato del momento per sottolineare come la prova, secondo il suo punto di vista, avesse favorito Cerioli. “Il sacco di Matteo era più pesante, è palese. Ma non voglio fare polemica”, ha detto l’influencer. Giovanni Ciacci, però, ha replicato ribadendo che il sacco era proporzionato al peso del concorrente.

