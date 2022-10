Giulia Salemi, rapporti tesi con il papà? / “Non potevo viverlo quando avevo diritto”

Grande Fratello vip, Giulia Salemi si apre a Verissimo: il peso dell’assenza del padre Mario Salemi nella sua vita e…

Ha intrattenuto i telespettatori di Canale 5 prendendo parte a due fortunate edizioni del Grande Fratello vip, e alla nuova apparizione tv Giulia Salemi si racconta a tutto tondo, tra il privato e la sua professione, senza risparmiarsi sul burrascoso trascorso con il padre, Mario Salemi. L’occasione che Giulia Salemi ha per parlare di sé, delle sue origini multietniche e della famiglia, inclusi i rapporti con i genitori e il padre da cui si é allontanata ad un certo punto della sua vita, é la nuova intervista TV che la modella concede ai microfoni di Verissimo. In occasione della nuova apparizione TV, che segue alla partecipazione della modella italo-persiana alle fortunate edizioni del gioco della Casa, il Grande Fratello vip 3 e il Grande Fratello vip 5, lei non nasconde gli anni in cui si sentiva emarginata e schiacciata dai pregiudizi e giudizi altrui: “Avevo il monociglio e l’apparecchio le amichette mi escludevano. I bambini sanno essere molto cattivi da piccoli. Io cercavo sempre di comprare le amicizie, cercavo l’approvazione degli altri tramutando me stessa. Io poi ero figlia di genitori separati e non è mai semplice quando vieni messo in mezzo a una guerra”. Le origini multietniche e la separazione dei genitori, il padre italiano e la madre iraniana, unitamente alle critiche gratuite degli estranei sul suo conto, hanno segnato la Giulia Salemi eclettica e brillante e dal sorriso inarrestabile che é oggi: “Un figlio non potrà mai scegliere tra mamma e papà ma a me è successo quando avevo 16 anni. Quando le mie amiche andavano a ballare io ero presa da pensieri più seri come denunce, tribunali, traslochi. Io soffrivo in silenzio, non volevo risultare un peso”.

La sofferenza ha tenuto l’ex Grande Fratello vip in gabbia nel mezzo dei “migliori anni”, quelli della crescita, ma la modella italo-persiana non si é mai persa d’animo, trovando nella sua attitudine alla comunicazione la chiave di svolta nella vita per il cambiamento e il successo. Tuttavia, non é stato facile per lei vivere in lontananza dal padre poliziotto, Mario Salemi, dal momento che quest’ultimo insieme alla madre Farina Tehrani sono diventati protagonisti di una battaglia legale in seguito alla loro separazione. Per almeno due anni Giulia Salemi non ha avuto alcun contatto con il padre, una situazione familiare complessa che é rientrata nell’ultimo periodo grazie alla fiamma della speranza della modella, di recuperare il tempo perso con il genitore, che non si é mai spenta negli anni e che lei é riuscita a concretizzare a partire dal Grande Fratello vip, dove in un’ospitata TV di lui con il genitore hanno riscoperto il loro rapporto: “Io non ho potuto godermi mio papà quando avevo il diritto di farlo e adesso non è più la stessa cosa. Quando ero piccola soffrivo perché pensavo di avergli fatto del male. Ora c’è stato il lieto fine e mi ha regalato una sorellina che mi ha regalato un senso di sorellanza perso”. Insomma, al di là della popolarità raggiunta negli anni, consolidatasi con la sua partecipazione a ben due edizioni del Grande Fratello vip, Giulia Salemi riesce da adulta a recuperare il tempo perso con il padre, una conquista importantissima per la modella italo-persiana, che ora si gode anche il successo della conduzione del suo Salotto Salemi e il timone della Social Room al Grande Fratello vip 7, su Canale 5: “La vita mi sta regalando quella che da piccola di aveva tolto”.

