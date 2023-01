Giulia Salemi replica a Luca Onestini/ “Se passassero i tweet che la maggior parte del web scrive su di te…”

GF Vip, Giulia Salemi replica a Luca Onestini: “Ti andresti a nascondere se…“

Botta e risposta a distanza tra Luca Onestini e Giulia Salemi, che in queste ore stanno infiammando il dibattito attorno al Grande Fratello Vip 2022. Nelle ultime ore il concorrente aveva accusato la showgirl, regina dei social nello studio, di aver letto solamente tweet negativi contro di lui nel corso dell’ultima puntata. Scorso lunedì, infatti, l’ex tronista è stato al centro di numerose dinamiche, dai gelidi rapporti con Nikita Pelizon dopo la cena “chiarificatrice” all’intervento a gamba tesa della mamma di lui contro la Vippona e Antonino Spinalbese, che ha scatenato le polemiche.

Ora, però, arriva repentina la risposta di Giulia Salemi per mezzo social, e non è affatto morbida. La regina dei social ha infatti condiviso un tweet al veleno, rispondendo a tono alle illazioni di Luca Onestini: “Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni“.

Luca Onestini e le parole su Giulia Salemi: cos’aveva detto il concorrente

Giulia Salemi ha così preso posizione contro Luca Onestini, rispedendo al mittente le accuse di imparzialità. Ma che cosa aveva detto nello specifico il concorrente del Grande Fratello Vip 2022 per aver scatenato la reazione della ragazza? Le sue parole: “Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa. Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla“.

Inoltre, Onestini durante il suo sfogo aveva anche fatto notare che la Salemi è grande amica di Soleil Sorge, sua ex fidanzata: “In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già. Secondo me i tweet gli sceglie lei! No non li scelgono gli autori! Cos’è lì a fare altrimenti? Li sceglie lei“. Ci sarà un confronto in puntata tra il chiacchierato concorrente e l’opinionista e regina dei social del Grande Fratello Vip 2022?

