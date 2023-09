Giulia Salemi rinnegata al Grande Fratello 2023?/ La verità sul passaggio in Rai

Grande fratello 2023, Giulia Salemi rompe il silenzio sul rinnovato reality show, dopo il Grande Fratello vip 7

Reduce dal nuovo debutto Tv in casa Rai, dopo il boom esplosivo nella crescita della sua popolarità conseguito al Grande Fratello vip -che le reti Mediaset ora cancellano in una proposta anti-vip trash, il Grande fratello 2023, Giulia Salemi torna a raccontarsi, snobbando del tutto il rinnovato reality show. É l’occasione che la modella italo persiana ha di potersi raccontare e al contempo di poter esprimere una opinione, sui nuovi progetti, unitamente alla scelta di un rumoroso silenzio tombale sul Grande fratello 2023 -che dopo le 7 edizioni del GF dedicate alle celebrità tendenti al trash e spesso al centro della cronaca rosa aspira a tingersi del sangue blu della nobiltà di un intrattenimento educativo dove il focus vuole essere sulle storie delle persone vere e qualcosa da dire al di là delle dinamiche mediatiche create dal personaggio con sodalizi idilliaci o patinati e inimicizie da guerre stellari. Il nuovo Grande fratello segna la svolta anti-trash da vip sulle reti Mediaset nel gioco della Casa, stigmatizzando la vecchia veste “Grande fratello vip”, e Giulia Salemi preferisce non commentare la nuova versione sobria del reality, in un’intervista intimista.

Giulia Salemi: rotto il silenzio tombale sul Grande Fratello

Incalzata dalle domande di Fanpage , in un intervento concesso nel mezzo della Milano Fashion Week, la modella italo-persiana non lesina dichiarazioni quando la testata le fa un plauso per aver portato al Grande Fratello vip 7 scorso delle creazioni di stilisti e brand giovani, in quanto emergenti della Moda: “Ho un team di persone che mi aiutato, prima tra tutte una stylist- spiega la modella influencer attiva sui social e che per i fan rappresenta il Grande Fratello vip rinnegato da Mediaset con il Grande Fratello 2023 in corso, dove nel ruolo di addetta alla Social Room e trend-setter ora la sostituisce la meno social speaker radiofonica Rebecca Staffelli-, e amo gli stilisti emergenti perché credo che siano pieni di talento, quindi sono felice che loro credano in me e io in loro. Mi piace dare spazio e visibilità a chi lo merita e soprattutto a chi ha il piacere di vestirmi. Sappiamo che la tv ha dei pregiudizi ma per me si tratta di un rapporto di rispetto e stima reciproca”.

Insomma, nella rottura del silenzio tombale mantenuto a lungo rispetto al restyling del gioco della Casa, tra le parole Giulia sembra così contestare alla TV una spiccata chiusura mentale fatta di pregiudizi. E che la frecciatina sia destinata alla azienda Mediaset facente capo all’Ad Piersilvio Berlusconi, relativamente all’esperienza maturata con tanto di look eccentrici al Grande Fratello vip 7, non si direbbe un’ipotesi azzardata. Ma non é tutto. Perché, quando le si viene chiesto di pronunciarsi sul debutto del rinnovato gioco della Casa, fondato sulla sospensione al trash e ai profili di vip noti per una marcata influenza a sfondo di cronaca rosa, lei replica con un ermetico e significativo: “no comment”.

E non risparmia dichiarazioni positive, però, sulla TV di Stato, Rai, che recentemente l’ha vista ospite in studio a La vita in diretta, da ormai ex volto del Grande Fratello vip -per i fan rinnegato in casa Mediaset-: “Benissimo, sono felicissima di tutto.” Giulia Salemi sembrerebbe palesare di non nutrire della stima verso l’azienda Mediaset, dopo l’esordio in Rai seguito alla sua non riconferma alla conduzione della Social Room del Gf, che potrebbe rivelarsi una scelta personale, anche nell’ipotesi che sia convenuta di comune accordo con Mediaset, o in alternativa una bocciatura subita dall’azienda, per la modella.

