Giulia Salemi/ Rivelazione choc sul divorzio dei suoi genitori e l’attacco a Stefania Orlando!

Giulia Salemi al Grande Fratello vip 2020 fa pace con Tommaso Zorzi e…

Giulia Salemi è ormai protagonista di questo Grande Fratello vip 2020 non senza polemiche. Proprio nella scorsa diretta la bella gieffina ha preso in mano la situazione rispondendo a tono ad Alfonso Signorini perché di certo non pensava di essere finita a processo per qualche messaggio inviato a Flavio Briatore all’epoca ancora sposato con Elisabetta Gregoraci. Finalmente per lei questo capitolo è ormai chiuso visto che la calabrese questa sera lascerà la casa e la Salemi tornerà a respirare con buona pace di tutti i suoi coinquilini. Questi primi giorni di quiete, Giulia Salemi li ha passati consolando Tommaso Zorzi “reo” di essersi innamorato di Francesco Oppini. Questo ha permesso ai due di affrontare la loro situazione quando l’influencer ha ammesso di esserci rimasta male per essere stata etichettata come maleducata dall’amico che si difende parlando di un racconto e non di un suo giudizio. E’ in quel momento che viene fuori la famosa questione del libro con lui pronto a ribadire che lui ci è rimasto male per il fatto di non essere stato avvisato che anche lei fosse pronta a pubblicarne uno suo. A quel punto Giulia replica: “Si tratta di una cosa piccola, ma se ci sei rimasto male ti chiedo scusa” e spiega di essere vincolata al rapporto di segretezza. Alla fine i due si abbracciano, tutto finito quindi?

L’attacco a Stefania Orlando e la rivelazione sul divorzio dei suoi genitori

Dall’altro lato, se con Tommaso Zorzi è arrivata la pace, Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020 ha affrontato anche Stefania Orlando rea di aver votato Rosalinda e di averla fatta finire in nomination. La conduttrice si è difesa dicendo che ognuno ha la propria opinione a riguardo e che quindi lei continuerà a giocare come si sentirà di fare. Questo le farà mettere l’anima in pace? Se non è Stefania Orlando a farla piangere è il divorzio dei suoi genitori visto che Giulia Salemi ammette di aver avuto qualche colpa. Il matrimonio è durato 20 anni ed è arrivato quando aveva 16 anni: “Uno dei miei sensi di colpa è che ho avuto un rapporto conflittuale con entrambi, perché mi mancavano delle cose o libertà, e io soffrivo di ciò, erano diventati quasi dei nemici”. Avrà modo di affrontare tutto questo nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 2020?



© RIPRODUZIONE RISERVATA