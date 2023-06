Giulia Salemi rompe il silenzio sulla crisi con Pierpaolo Pretelli/ “Un uomo che mi capisce…”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, altro che crisi: “Tutto questo non sarebbe possibile…”

Quando determinati rumor iniziano ad impazzare in rete, il rischio è quello di una catena difficile da spezzare. Un modo diretto per placare voci e indiscrezioni è senza dubbio quello di esporsi in prima persona, ed è quello che ha deciso di fare nelle ultime ore Giulia Salemi. La “voce” social del GF Vip è da diverse settimane protagonista di notizie riferite ad una presunta crisi con Pierpaolo Pretelli, con diverse circostanze riportate in rete che non hanno fatto altro che amplificare la situazione.

Già ai tempi del GF Vip, Giulia Salemi aveva deciso di ammettere una periodo di crisi con il suo Pierpaolo Pretelli, salvo poi riuscire a ritrovare la stabilità di coppia. Nelle ultime settimane però il clima sembrava essersi fatto di nuovo rovente, con diversi indizi estrapolati dai social che sembravano avvalorare la tesi di una nuova crisi. Ebbene, la giovane ha deciso di rompere il silenzio per mettere fine al circolo vizioso di voci e indiscrezioni sulla sua storia d’amore. Prendendo come spunto il suo ottimo periodo televisivo, si è lasciata andare sui social ad un lungo post con tanto di dedica per Pierpaolo Pretelli che spazza via ogni dubbio.

Giulia Salemi, la dedica social per Pierpaolo Pretelli: “Lui mi supporta e sopporta…”

“Tutto questo non sarebbe possibile se non avessi accanto un uomo che mi capisce, mi supporta ma soprattutto mi sopporta in tutti i miei sbalzi di umore”. Inizia così il post sui social di Giulia Salemi, con parole d’amore eloquenti per Pierpaolo Pretelli che allontanano definitivamente ogni dubbio sulla stabilità di coppia. La giovane ad un certo punto sembra però ammettere che insieme hanno davvero dovuto affrontare momenti di crisi, ma la realtà è ben lontana dalle difficoltà di quei momenti. “Da ‘situazione molto complicata’ a ‘l’addio non è una possibilità è un attimo…”

Alle parole al miele di Giulia Salemi pubblicate sui social – come riportato da Gossip e Tv – ha risposto proprio il diretto interessato, Pierpaolo Pretelli. Il giovane conferma così le parole della sua fidanzata, con parole che trasudano altrettanto amore e complicità. “Meriti tutto questo per la dedizione e la passione che ci metti, e con la determinazione che ti contraddistingue arriverai ancora molto lontano, puoi starne certa”. Per concludere, arriva anche una citazione che spazza via ogni dubbio sulla possibile crisi: “P.s. Amor omnia vincit (L’amore vince ogni cosa, ndr)“.











